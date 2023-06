Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ancora in crisi?/ Quel “like” galeotto…

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tra voci di crisi e “silenzio” social

Sono ormai diversi giorni, se non settimane, che la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è tornata a dominare la scena del gossip e della cronaca rosa. Si accavallano rumor e teorie che parlano di crisi, di rottura imminenti, con dettagli che da una parte sembrano avvalorare le tesi più negative e che dall’altra tentano di confutare il tutto. Nessuno dei due ha lasciato che il chiacchiericcio del web spingesse nel prendere una posizione; non sono infatti ancora arrivati chiarimenti precisi da parte dei diretti interessati.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ Una clip alimenta i rumor sulla rottura

La mancanza di certezze e l’occhio clinico di una parte di follower hanno dunque come effetto una crescita poderosa di rumor e voci sulla presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ultimo indizio negativo riguarderebbe proprio il contesto social, con un “like” della giovane che sarebbe sparito dal profilo del suo fidanzato. Nello specifico, Pierpaolo Pretelli aveva pubblicato alcuni giorni fa una foto in accappatoio e in bianco e nero; piuttosto apprezzata anche dai fan della coppia. Ebbene, pare che Giulia Salemi avrebbe deciso prima di palesare il suo “like”, per poi rimuoverlo.

GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI SI SONO LASCIATI?/ Segnalazione e indizi social: "Erano al ristorante ma…"

Giulia Salemi rimuove un “like” a Pierpaolo Pretelli: scatta il dibattito tra i follower

Il like di Giulia Salemi rimosso dalla foto del fidanzato Pierpaolo Pretelli ha chiaramente preoccupato ulteriormente i fan della coppia. I follower che hanno notato il dettaglio hanno infatti subito messo in allerta rispetto alla possibilità che i rumor dei giorni scorsi potessero effettivamente rivelarsi realtà. Il tutto è riportato dal portale BlogTivvu, che aggiunge però come spulciando ulteriormente in rete si evincono altri dettagli con una connotazione invece positiva. Nello specifico, a dispetto delle teorie che parlano di una crisi profonda, il migliore amico di Giulia Salemi sembra aver commentato con tranquillità l’ultimo post di Pierpaolo Pretelli. Se ci fossero dei malumori, è lecito credere che il ragazzo avrebbe evitato di ironizzare sui social.

Giulia Salemi vs Elisabetta Gregoraci/ Reunion in barca è glaciale: c'entra Pretelli?

Mentre si cerca di dirimere il turbinio di indiscrezioni sulla presunta rottura tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il loro fandom è nel pieno di un dibattito sulla questione anche piuttosto acceso. Al di là delle reali ragioni, impegni e presunte “tracce”, molti utenti vorrebbero che i diretti interessati in qualche modo offrissero il proprio parere al fine di spegnere i rumor o eventualmente, confermarli. C’è chiaramente anche chi sottolinea quanto sia fuorviante andare a riportare pseudo-indizi che possano avvalorare la tesi della crisi, quando appunto non sussistono testimonianze certe in merito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA