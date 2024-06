Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori?/ Un indizio social scatena l’ipotesi del web: “È incinta”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, bebè in arrivo? Un indizio scatena il sospetto del web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano il loro primo figlio insieme? È questa la voce che nelle ultime ore corre sul web dopo alcune storie che la bella influencer e modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Giulia Salemi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, una storia, la loro, nata nella Casa del Grande Fratello Vip ormai ben 4 anni fa.

Giulia e Pierpaolo si amano oggi più di prima, soprattutto perché la coppia ha recentemente superato un periodo molto complicato. I fan hanno temuto che potessero lasciarsi, d’altronde la stessa modella ha dichiarato che c’è stato tra loro un momento molto buio che oggi sembra sia acqua passata. Lo confermano le immagini pubblicate su Instagram da Giulia in cui è felice accanto a Pierpaolo tra le strade della bella Taormina. Proprio però in queste immagini, alcuni utenti molto attenti avrebbero trovato l’indizio della possibile gravidanza di Giulia Salemi.

Giulia Salemi con un pancino sospetto a Taormina: è incinta di Pierpaolo Pretelli?

Nelle stories pubblicate su Instagram nelle ultime ore, Giulia Salemi indossa un abito molto aderente in filo che evidenzierebbe, secondo alcuni utenti, un pancino sospetto. C’è effettivamente una forma più morbida all’altezza del ventre della modella, eppure non al punto tale da poter affermare con certezza che Giulia Salemi è incinta. D’altronde, il dubbio che sia una svista nasce anche dalla visione delle recenti foto e video di Giulia, in cui il suo ventre appare totalmente piatto. Quella della possibile gravidanza dell’ex gieffina resta, dunque, solo un sospetto, che al momento né Giulia, né Pierpaolo hanno smentito o confermato. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è già papà di un bambino, Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero. Un figlio con Giulia Salemi sarebbe per lui il secondo, mentre per la modella il primo.

