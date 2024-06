Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli? Momenti difficili per la sua gelosia”/ “Ci siamo detti cose cattive, ma…”

Negli ultimi mesi si sta facendo largo un nuovo fenomeno appartenente al contesto dell’intrattenimento e dei social: i podcast. Un format innovativo che sta attirando l’attenzione di sempre più volti noti, sia nel ruolo di protagonisti-intervistatori sia cimentandosi in chiacchierate condite da racconti e retroscena inediti. A ritagliarsi un proprio spazio è anche Giulia Salemi con il suo podcast Non lo faccio x moda che sta riscuotendo grandi apprezzamenti tra pubblico e personaggi noti coinvolti.

Come riporta Gossip e Tv, Giulia Salemi – proprio nel suo podcast Non lo faccio x moda – avrebbe proposto ai propri fan un format decisamente innovativo. L’ex volto del GF Vip si è infatti auto-sottoposta alle domande tipiche della trasmissione offrendo così importanti retroscena nel merito della sua love story con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. “Ho sempre sofferto per amore e poi finalmente il destino mi ha chiamata per la seconda volta al GF e non l’avrei mai detto. Lì non volevo storie, Pierpaolo aveva un mezzo inciucio con Elisabetta e invece lì è scattato qualcosa… Pierpaolo è stato il mio primo uomo vero”.

Dalle parole di Giulia Salemi si evince tutta la bellezza del suo amore per il fidanzato Pierpaolo Pretelli, pur ricordando le difficoltà che hanno dovuto superare e che spesso hanno alimentato anche diversi rumor tra crisi e presunta rottura imminente. “Ci sono stati tanti momenti difficili perché la convivenza ti porta ad affrontare differenze caratteriali; io mi reputo una brava ragazza, molto seria, nonostante questo il problema con lui era la sua gelosia che mi portava a stranirmi, piangere”. L’ex volto del GF Vip ha poi aggiunto: “… Inizi a dire cose cattive, che non pensi e poi ti rinfacci le cose. Quando si lavora tanto si ha anche poco tempo da dedicarsi e il rapporto diventa nervoso; però fortunatamente sembra che abbiamo trovato il nostro equilibrio. Ora siamo in un momento molto sereno, risolto, siamo in bolla; più maturi e pronti anche a fare un passo in avanti. Non è più un giochetto”.

Proseguendo nel suo racconto nel podcast Non lo faccio x moda, Giulia Salemi ha anche spiegato come in passato – ancor prima di legarsi a Pierpaolo Pretelli – abbia avuto difficoltà nel coniugare le sue esigenze sentimentali con le reali intenzioni di buona parte del genere maschile. Una condizione che l’avrebbe portata a chiudersi in sé stessa nonostante vivesse già da protagonista un momento felice grazie ai primi traguardi professionali. “… Ho capito solo dopo quanto il se*so è importante affinchè una relazione possa nascere; io pensavo che fosse secondario, invece Milano funziona in un’altra maniera. Io lì ero un alieno; ero gelida, impaurita, era paccaminoso per me e questo per anni mi ha portata a non piacermi, era un periodo felice e non riuscivo ad uscire dal buco nero”. L’ex GF Vip – come riporta Gossip e Tv – ha dunque aggiunto: “Non ci provava nessuno con me, Santo Pierpaolo che veramente mi ha fatto diventare donna”.











