Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ “Ci serve del tempo…”

Grande fratello vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono detti addio: la voce

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli decidono di replicare al quesito dell’occhio pubblico, che si chiede da tempo se la coppia del Grande Fratello vip 5 sia scoppiata.

A lanciare la notizia bomba del sospetto annullamento del fidanzamento dei due concorrenti storici di Grande fratello vip 5 era stato Fabrizio Corona. Una voce prontamente smentita, poi, da una serie di avvistamenti di coppia dei due popolari influencer vip. Tuttavia, intanto, i Prelemi tornano a rompere il silenzio sul loro amore, stavolta in un intervento concesso via social. O meglio attraverso il Canale Broadcasting

“Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali” – fanno sapere sul re dei social i due ex concorrenti di Grande Fratello, che intanto registra l’ingresso di Perla Vatiero– .“Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggo/leggiamo i vostri messaggi e fra virgolette non ci aiutano. Soprattutto le vostre accuse ci fanno del male. Perché se un minimo ci conoscete sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo per favore, rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.

La crisi non viene smentita

Ed é l’occasione di un messaggio pubblicato via audio, in cui Giulia e Pierpaolo confermerebbero, quindi, di vivere una crisi d’amore tra loro, che potrebbe preludere ad una rottura definitiva della coppia che nasceva tra le mura di Grande fratello 2023.

E ad anticipare il nuovo intervento, recentemente, era Pierpaolo Pretelli tra le pagine di Chi: “Le voci dove nascono? Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi. Quando ci sposeremo o lasceremo lo decideremo solo noi e potrebbe essere domani, fra un anno o mai“.

