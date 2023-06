Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ “Separati per lavoro, nessuna crisi in atto”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’amico della coppia smentisce la crisi

In queste ultime settimane circola insistente il gossip sulla presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I fan dei “Prelemi” sono quasi ossessionati da ciò che sta accadendo alla coppia, soprattutto dall’ultima indiscrezione che parla di un tradimento dell’ex velino con Giulia Accardi.

Nelle ultime ore, però, 361 Magazine ha svelato una notizia che smentisce la crisi tra i due ex gieffini: “Domenico è un grande amico di Giulia Salemi e con lui a Formentera c’è anche Pierpaolo Pretelli, che proprio durante la serata di ieri ha condotto una diretta con gli amici vip dalla pagina Instagram del nostro magazine. Dopo aver inquadrato Claudio Sona, Alberto De Pisis e Cecilia Capriotti intenta a “sezionare un gambero” tra una battuta e l’altra, Pier ha passato il microfono anche a Zambelli. Lui ha approfittato del momento per dire come stanno le cose per la coppia. L’amico di Giulia ha chiarito che i due sono distanti per motivi lavorativi ma che nessuna crisi è in atto per i Prelemi, al contrario di quanto è emerso nei giorni scorsi sulla presunta crisi che avrebbe investito la coppia” si legge sulla pagina. Domenico Zambelli avrebbe, dunque, smentito le voci delle ultime settimane.

Fariba Tehrani è stata protagonista di un duro sfogo sui social, a causa del comportamento molesto di un gruppo di fan che voleva sapere a tutti i costi della presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!”

E ancora: “Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero. Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari?”











