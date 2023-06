Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ Una clip alimenta i rumor sulla rottura

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: aria tesa a Celebrity chef

I rumor di cronaca rosa non si esauriscono mai il mondo dello spettacolo offre sempre più spunti per nuovi bersagli. Pare infatti che siano tornati nel circolo di indiscrezioni e voci Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, secondo alcune fonti ad un passo dalla separazione. Come riporta The Pipol Tv su Instagram, un nuovo dettaglio sembra alimentare ulteriormente i rumor sulla rottura tra i due volti Tv. Nello specifico, la coppia ha partecipato al programma di Alessandro Borghese, Celebrity Chef, in onda su TV8; un dettaglio però non è sfuggito agli appassionati.

Nel merito della partecipazione a Celebrity Chef, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati a collaborare nella scelta del menù per la degustazione. Messa così, sembrerebbe una sorta di smentita implicita ai rumor relativi alla rottura tra i due. Il tutto però stona con la realtà spiegata da The Pipol Tv; i due non condividono post insieme da tempo e nessuno dei diretti interessati ha commentato le voci sulla storia ipoteticamente al capolinea. Per di più, una clip relativa al programma di Alessandro Borghese pare abbia alimentato ulteriormente i dubbi sulla stabilità di coppia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la gag a Celebrity chef preoccupa i fan

Nella clip in questione – come spiega The Pipol Tv su Instagram – Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano tutt’altro che complici nel programma Celebrity chef. Nello specifico, mentre si accingono a scegliere gli elementi da inserire nel menù della degustazione, si sono resi protagonisti di una simpatica diatriba che potrebbe però celare un malessere reale. L’opinionista del GF Vip ad un certo punto chiede al fidanzato di abbassare la voce, con quest’ultimo che la incalza: “Come si spegne, c’è un tasto?”.

La clip de Celebrity chef con protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe chiaramente essere una semplice gag. Al contempo, anche la minore esposizione social potrebbe essere riferita ai tanti impegni che li riguardano. La crisi affrontata in passato rappresenta però un indicatore che avvalora la possibilità che tra i due possano essere tornati i dissapori. Anche sui social molti sembrano supportare questa tesi; tra i vari commenti, alcuni utenti mettono in evidenza come sia evidente una sorta di mancanza di sopportazione tra i due. In ogni caso, tanto Giulia Salemi quanto Pierpaolo Pretelli hanno per ora scelto il silenzio, per cui è lecito lasciare il beneficio del dubbio in riferimento alle varie indiscrezioni e voci.











