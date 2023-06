Sabrina Ferilli, il commento ironico al “caso” rolex tra Ilary Blasi e Totti: “Ma è geniale!”

Ilary Blasi e Francesco Totti: la sentenza del giudice sulla querelle dei rolex

Il rapporto d’amore tra personaggi noti, che si tratti di mondo dello spettacolo o di sport, subisce spesso le interferenze mediatiche e l’estrema curiosità dei social. Aneddoti e curiosità, che forse i diretti interessati vorrebbero lasciare nel privato, emergono senza freni alimentando discussioni e dibattiti sul web. Per diversi mesi – e per certi versi ancora oggi – ha tenuto banco la clamorosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In particolare, tra i vari dettagli che hanno incuriosito la rete spicca la querelle legata ai rolex del calciatore.

Una volta arrivati alla decisione di separarsi, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono chiaramente presentati davanti al giudice per dirimere i dettagli del divorzio. Tra i tanti temi emersi, pare che il calciatore rivendicasse una sua personale collezione di rolex ancora in possesso dell’ex moglie. Come riporta il portale Gossip e Tv, la diatriba tra i due vedeva il calciatore rivendicarne l’appartenenza, con la conduttrice che invece sostiene di averli ricevuti in regalo. In conclusione – come spiega il portale – il giudice avrebbe deciso che i rolex saranno in “affidamento congiunto”.

Sabrina Ferilli senza filtri sui rolex in affidamento congiunto: “Questa sentenza…”

La sentenza sui rolex “condivisi” tra Ilary Blasi e Francesco Totti, neanche a dirlo, ha attirato l’attenzione del web. Come spesso accade, si sono aperti dei veri e propri dibattiti volti a dirimere la questione. Non sono mancati i commenti anche da parte di personalità note al mondo dello spettacolo, come nel caso di Sabrina Ferilli. L’attrice si è sempre distinta per schiettezza e sarcasmo, e in merito alla questione dei rolex ha avuto modo di metterlo in evidenza nuovamente.

“Ma questa sentenza è geniale, caz*o!“, queste le parole di Sabrina Ferilli scritte su Instagram – come riporta Gossip e Tv – poste come didascalia ad una notizia relativa proprio alla questione dei rolex tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il commento ironico e senza filtri dell’attrice ha chiaramente attirato l’ilarità del web che da sempre apprezza il suo modo di utilizzare i social. Non è infatti la prima volta che Sabrina Ferilli regala perle con i suoi profili ufficiali e anche in questo caso si è distinta per ironia e irriverenza.











