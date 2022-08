Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi/ Un video svela la verità…

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mettono a tacere i rumors sulla crisi, il video privato

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi. La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip è da tempo sotto la lente di ingrandimento e ogni volta che sono costretti ad allontanarsi per motivi di lavoro c’è chi maligna a proposito di una presunta crisi. In questi giorni Giulia Salemi è stata impegnata al Giffoni Festival e per questo motivo non ha potuto prendere parte al compleanno del figlio di Pierpaolo, Leonardo, che si è tenuto a Roma, né alla prima dello spettacolo di Pierpaolo che si è tenuta a Maratea. In queste ore però Giulia Salemi ha spazzato via le voci di una crisi postando sui social un video che la ritrae tra le braccia del suo Pierpaolo.

Giulia Salemi ha organizzato una sorpresa a Pierpaolo portandogli la torta in occasione del suo compleanno. Secondo alcuni amici di Twitter, dietro il loro silenzio ci potrebbe essere stata la mano delle Iene che avrebbero organizzato uno scherzo alla coppia. Matteo Evandro ha infatti scritto nel video “Doppia sorpresa” e nella clip si sente Pierpaolo dare scherzosamente a Giulia della falsa. Il silenzio social di Giulia Salemi che tanto aveva messo in allarme i fan della coppia sarebbe stato uno scherzo architettato ai danni di Pierpaolo che a ben guardare dalla reazione ci sarebbe cascato.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero ad un passo dalle nozze. La coppia formatasi nella casa del Grande Fratello Vip appare sempre più solida e nei giorni scorsi si sono rincorse delle indiscrezioni secondo le quali Giulia sarebbe stata pronta ad una proposta ufficiale. Anche l’influencer Deianira Marzano aveva confermato questa indiscrezione. Su Dagospia si legge: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del ‘Grande Fratello Vip‘, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende il ‘Salotto Salemi‘, mentre lui, dopo l’esperienza a ‘Domenica In‘ finita male, presenterà il ‘GFVip Party‘ con Soleil Sorge che speriamo non cerchi di ammaliarlo”.

In una recente intervista a SuperGuida TV, Giulia Salemi aveva espresso il desiderio di mettere su famiglia con Pierpaolo: “Quando mi farà la proposta ci sposeremo, per adesso viviamo giorno per giorno. Poi ovviamente informerò i miei fan Prelemi a cui dico tutto. Io li amo tutti e loro lo sanno”. La lontananza di entrambi dai social aveva fatto temere il peggio ma a quanto pare i Prelemi stanno per regalare un bel sogno. Il matrimonio sembra ormai alle porte.











