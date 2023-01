Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli soffiano il GFVIP a Signorini?/ I nuovi progetti

Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sostituiscono Alfonso Signorini al timone del reality?

Il Grande Fratello vip 5 li ha consacrarsi come una delle coppie più amate dal pubblico TV, tanto che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbero vedersi alla conduzione del reality che li ha fatti incontrare. Almeno per il momento, al timone del gioco dei vip dove – per l’edizione del Grande Fratello vip 5 lei subentrava nel cuore si lui dopo che Elisabetta Gregoraci rifiutava la proposta di Pierpaolo per l’inizio di una lovestory- il conduttore resta Alfonso Signorini. Con lui, il rapporto della coppia di ex GFvip é idilliaco, così come raccontano i diretti vipponi, Giulia e Pierpaolo, in un’intervista concessa al magazine diretto proprio da Signorini. Tanto che come fa sapere Pierpaolo, i due hanno insegnato a Signorini l’arte dei TikTok. Ma nei telespettatori, come emerge via web, crescono le aspettative su un cambio di conduzione del reality, da affidarsi ad almeno uno dei due o alla coppia di fidanzati.

Lo scorso 26 dicembre 2022 gli ex Grande Fratello vip 5 hanno celebrato i primi due anni d’unione dal fatidico primo incontro, che avveniva al Grande Fratello vip 5, e – nell’intervista che frena gli entusiasmi di chi li vedrebbe prossimi al matrimonio e al passo dell’avere un figlio- svelano i nuovi progetti che hanno a che fare con la tv.

“Sogno di avere un mio programma. Grazie a questo ruolo al GfVip cominciano ad apprezzarmi professionalmente -svela l’intervistata, senza escludere tra i sogni nel cassetto la conduzione del Grande Fratello vip- ho fatto vedere che ho buoni tempi, una buona dialettica, sense of humor. Sfrutto al meglio ogni minuto che mi viene concesso».

Anche Pierpaolo Pretelli si candida al ruolo di conduttore, dopo il Grande Fratello vip

Insomma, Giulia Salemi sembra candidarsi come erede di Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello vip, anche se a rubarle il posto potrebbe essere tra le papabili candidate l’ex Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge. E alla fidanzata sembra poi fare eco Pierpaolo Pretelli, che sembra candidarsi a sua volta per il ruolo di timoniere del Grande Fratello vip, anche in prospettiva di un reality dei vipponi del tutto rinnovato secondo la sua idea di Entertainment. Questo, ispirato anche alle velleità artistiche dell’ex Amici, Stefano De Martino, che ha ideato per la Rai il suo Bar Stella: “Il mio modello è Fiorello, ho cercato di imparare molto dai professionisti come Carlo Conti e come Alfonso. Mi piace molto il game, l’intrattenimento, il varietà: so cantare, so ballare, apprezzo molto quello che sta facendo Stefano De Martino. Ho scritto e portato a teatro un mio one man show, sto lavorando su questa strada”.

Insomma, Alfonso Signorini é ora avvisato. I Prelemi potrebbero rappresentare una minaccia per la sua conduzione del Grande Fratello vip. Chissà, quindi, quali sorprese riserverà ai due ex gieffini, il destino.











