Soleil Sorge contro Luca Onestini: “Ho sentito l’ex Cristina Porta”/ Il gossip bomba

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge infiamma l’accusa ai danni di Luca Onestini, al GFvip party

Il Grande Fratello vip 7 in corso é ancora luogo di scontro infuocato e con tanto menzione di Cristina Porta, tra l’ex gieffina Soleil Sorge e il neo gieffino Luca Onestini. I due ormai ex fidanzati storici appassionavano per la prima volta i telespettatori con la scelta dell’ex tronista che ricadeva sulla bionda corteggiatrice al termine del trono classico condotto dal giovane a Uomini e donne. Nello stesso anno TV, tra il 2017 e il 2018, Luca Onestini partecipava poi alla prima esperienza GFvip, da concorrente del Grande Fratello vip 2, dove dava scandalo accusando Soleil Sorge di tradimento, alla luce di un rvm trasmesso dal reality in cui lei appariva in atteggiamenti complici con il rivale di Luca ai tempi del trono, l’ex tronista di Uomini e donne, Marco Cartasegna. Nel 2021, dopo la rottura tra gli ex, Luca ha preso parte a Secret Story, reality made in Spagna dove ha conosciuto la sua ultima fiamma, la giornalista spagnola Cristina Porta, e tra i due la lovestory ha avuto breve durata. Negli anni, Luca e Soleil hanno fatto parlare di sé anche per via della loro rottura, complice il mancato confronto TV sui motivi della stessa, fino alla puntata di Santo Stefano 2022 del Grande Fratello vip 7 in corso, che ha visto i due ex Uomini e donne protagonisti di un confronto nello studio del reality, con la Sorge che ha tacciato Onestini di essere corresponsabile della loro rottura. Questo, per averla tradita per primo, e per averla fatta sentire sfruttata nel mezzo di una serie di strategie mediatiche che lui starebbe attuando in TV da anni, per visibilità e guadagni nello showbiz.

Nell’accusa, Soleil Sorge menziona Cristina Porta come un’altra, l’ennesima, delle vittime delle mosse mediatiche di Luca. E in un nuovo intervento al GFvip party, web format parallelo del GFvip in onda in concomitanza con la nuova diretta del reality il 9 gennaio 2023 su Canale 5, Soleil Sorge anticipa in più una bomba di gossip. Torna a menzionare l’ultima ex del suo storico ex e all’attacco di Onestini, che é ora copre il ruolo di concorrente gieffino al Grande Fratello vip 7, alla sua seconda esperienza TV targata GFVIP.

Soleil Sorge anticipa una testimonianza choc su Luca Onestini: l’intervento al GFvip party

“Ho sentito questa Cristina Porta -svela nel dettaglio l’italo americana ed ex concorrente al Grande Fratello vip 6 nell’intervento al GFvip party, che lei ora conduce in tandem con Pierpaolo Pretelli- ci siamo messaggiate”. La perla, poi, prosegue con ulteriori particolari, che infiammano sibillinamente l’accusa che la modella ha lanciato a Luca Onestini nel ruolo di opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli al Grande Fratello vip 7: “ha Cristina certe informazioni per capire, perché anche io ho letto certe cose e ho visto la risonanza con cose che avevo visto anche io in passato e avevo detto “mmm, qui gatta ci cova” e così ho fatto il mio lavoro”. Insomma, a quanto pare Soleil Sorge avrebbe a sua disposizione una testimonianza choc di Cristina Porta, da poter svelare nell’immediato per un affondo ai danni di Luca Onestini, che possa mettere in definitiva fine alla querelle che la vede contrapporsi all’ex, unitamente all’accusa di cui lei é tacciata da anni: un tradimento all’ex tronista.

