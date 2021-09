Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Lacrime e polemiche dopo lo scherzo…

Giulia Salemi è pronta a rivedere sul palco di Tale e Quale Show 2021 il suo amato Pierpaolo Pretelli. I due, nonostante le malelingue, sono comunque rimasti protagonisti anche dopo la fine del loro Grande Fratello Vip e se lei continua ad essere legata al programma commentandolo nella striscia streaming GF Vip party insieme alla sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, lui è tornato al suo grande amore, la musica.

Le cose per la coppia vanno bene sia sentimentalmente che lavorativamente visto che proprio quest’estate si sono resi protagonisti di uno dei tanti tormentoni estivi, lui come cantante e lei come star del suo video. Anche in questi giorni si è tanto parlato di Giulia Salemi e tutto per la sua partecipazione a Scherzi a Parte.

Polemiche e lacrime per lo scherzo della mini sauna, si consolerà con Pierpaolo Pretelli?

Il suo nome è finito subito in tendenza quando in tv andava in onda lo scherzo che l’ha vista finire in una mini sauna abbandonata poi sul ciglio della strada da sola. In molti hanno accusato la redazione di averle fatto un brutto scherzo ma Pierpaolo Pretelli in studio si è molto divertito, nonostante le lacrime della sua fidanzata.

Adesso è di nuovo il suo momento e siamo sicuri che questa sera la bella Giulia Salemi sarà davanti alla tv pronta a ritrovare il suo amato fidanzato nei panni di Sangiovanni (suo ‘rivale’ estivo) e capire in che punto della classifica finirà il suo nome questa sera. Tutti gli altri, invece, possono attendere la messa in onda streaming di domani del suo GF Vip party per rivedere Giulia Salemi bella e sorridente e, sicuramente, fuori da quella sauna.

