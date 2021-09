Pierpaolo Pretelli, matrimonio con Giulia Salemi?/ “Ci credo, è la ragazza giusta”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip dove l’amicizia, con il tempo, si è trasformata in un sentimento più profondo fino ad esplodere nell’amore. Sempre più uniti, innamorati e complici, Giulia e Pierpaolo fanno sognare i fan. La coppia ha anche affrontato la tappa più importante: quella delle presentazioni in famiglia. Giulia, infatti, oltre ad aver conosciuto tutta la famiglia del fidanzato, ha conosciuto anche il piccolo Leo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dall’ex compagna Ariadna Romero instaurando con lui uno splendido rapporto.

GIULIA SALEMI A SCHERZI A PARTE/ Sauna bloccata: "Vi denuncio!" E Pierpaolo Petrelli…

La storia tra la Salemi e Pretelli sta diventando, così, sempre più importante al punto che, l’ex velino non esclude il matrimonio in futuro. Intervistato da Giada Di Miceli per “Non succederà più”, il programma in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha dichiarato di essere convinto di aver trovato in Giulia la donna giusta.

Pierpaolo Pretelli è Ricky Martin, Tale e quale show 2021/ Pronto a vincere con il suo bacino sexy...

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: matrimonio in futuro

Nel futuro di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c’è il matrimonio. Ai microfoni di Giada Di Miceli, infatti, Pretelli parla di nozze e non esclude i fiori d’arancio con la sua Giulia. «Giulia ha preso il bouquet al matrimonio dei nostri amici. Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva però le cose si fanno un passo alla volta. Cerchiamo di affermarci entrambi a livello lavorativo che è una cosa importante. L’amore c’è e ce lo viviamo», ha detto Pretelli.

«È un legame speciale e lo custodiamo da tutti anche dalle malelingue. Io nel matrimonio ci credo, nel momento in cui trovo la persona giusta. Seconde me è lei, è una ragazza d’oro», ha concluso.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Dal grande amore che gli lega al terribile lutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA