Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Prove di famiglia a Halloween

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più innamorati, felici e uniti. Sono passati mesi da quando si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip e tra la Salemi e Pretelli, la storia procede a gonfie vele. La coppia, infatti, vive ormai la storia d’amore in famiglia e, nel giorno di Halloween, si è ritagliata un’intera giornata per dedicarsi totalmente agli affetti più veri. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, infatti, in quel di Roma, hanno trascorso una giornata intera con il piccolo Leo, il figlio che Pretelli ha avuto dall’ex compagna Ariadna Romero e con la piccola Margherita, la sorellina di Giulia.

Una giornata fatta di giochi, scherzi e tanto amore per i Prelemi, come amano chiamarli i fan. Giulia, al settimo cielo per un amore che sognava da tempo, ha condiviso diversi momenti della giornata sul proprio profilo Instagram tra cui un tenero abbraccio che le ha regalato il piccolo Leonardo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, prove di famiglia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sognano un futuro insieme. In attesa di concretizzare i propri progetti di coppia, l’influencer e Pretelli fanno le prove di famiglia. Teneri, dolcissimi e innamorati, Giulia e Pierpaolo fanno sognare i fans mostrandosi insieme ai piccoli Leo e Margherita con cui tirano fuori la loro parte più dolcissima.

Pierpaolo, del resto, in una recente intervista rilasciata a Mara Venier nel corso di una puntata di Domenica In, ha svelato il sogno di diventare nuovamente padre. “Vorrei rivivere l’emozione di diventare padre. Penso che Giulia sia d’accordo. Ci daremo da fare, lo sai?”, ha detto Pierpaolo. In attesa, dunque, di vivere quell’emozione insieme, Giulia e Pierpaolo coccolano i piccoli Leo e Margherita.

