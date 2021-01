Giulia Salemi/ Frecciatina a Francesco Monte? “Pierpaolo è un uomo non come..”

Giulia Salemi frecciatina a Francesco Monte al Grande Fratello vip 2020?

A quanto pare Giulia Salemi non ha mai avuto un vero uomo accanto. La bella influencer continua a tessere le lodi di Pierpaolo Pretelli senza mai riferimenti chiari ad una persona precisa (vedi Francesco Monte) del suo passato ma è inutile dire che i fan non ci mettono molto a fare due più due anche solo per montare polemiche anche quando non esistono. Anche in questa settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Giulia Salemi si è data molto da fare soprattutto in termini di sentimenti e proprio parlando della sua liason con Pierpaolo Pretelli, l’influencer si è lasciata andare ad un altro commento con il sapore di frecciatina al suo ex illustre soprattutto quando sottolinea che, a differenza di altri, l’ex velino è un vero uomo e non un ragazzino e facendo dei paragoni con il passato, di Pierpa dice: “È buono, puro, non ha secondi fini, mi protegge, e un padre di famiglia. Non è vero che è un ragazzino, è un uomo. Quando ne vale la pena lo è”. Poi continua a girare il dito nella piaga affermando che spesso ci si innamora di chi vorremmo essere e non siamo ma poi tutto viene spazzato via dalla verità: “poi capisci che non è quello che vuoi, e io paradossalmente ora mi sono infatuata di una persona molto simile a me”.



La lite e il chiarimento con Stefania Orlando

A parte l’amore e le confidenze fatto a Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha avuto anche modo di chiarire una scaramuccia con Stefania Orlando. Le due sono state al centro di un veloce battibecco che ha alzato un po’ i toni e così l’influencer, dispiaciuta, ne aveva subito parlato con Rosalinda e così la conduttrice, accortasi di tutto, si è subito avvicinata per chiederle scusa. Lei stessa ha spiegato di essere nervosa e spesso se la prende con chi le è più vicino e con le persone alle quali vuole più bene e per questo la prega di dimenticare l’accaduto e perdonarla. La stessa poi continua affermando di essere in un momento un po’ così ma sicuramente non vuole rinunciare alla presenza di Giulia Salemi che alla fine capisce di essere capitata in un attimo un po’ complicato e poi rassicura l’amica dicendo di aver già dimenticato tutto. Come finirà per loro questa sera visto che sono entrambe al televoto pronte a capire chi sarà di diritto un finalista?





