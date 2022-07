Giulia Salemi sbotta contro le voci di tradimento Pierpaolo Pretelli/ Il gestaccio…

La coppia dei “Prelemi” fa fronte unito contro gli hater: Giulia Salemi mostra il…

È ormai da più di un anno che stanno insieme, nonostante ciò Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli devono ancora giustificare la loro relazione con numerosi haters che non si lasciano scappare occasione per criticarli o insinuare dubbi sulla loro relazione. L’ultima occasione è stata proprio ieri quando, sul proprio profilo Instagram Giulia ha postato un box domande dove qualcuno ha insinuato che Paolo… La tradisca! L’attore, oltre alla carriera televisiva, ama sperimentare cimentandosi deejay in alcune serate, lasciano così Giulia a Milano e viaggiando a seconda dei vari eventi. Per questo viene spesso accusato da alcuni followers di tradirla. Stufa Giulia ha voluto mettere fine a tutte queste insinuazioni.

La domanda era: “Sei così certa che il tuo uomo sia innamorato di te, sicura non ti tradisca visti i suoi cambiamenti?” Lei, in accappatoio ha risposto interpellando proprio il suo Paolo: “Amore tu sei sicuro di essere ancora innamorato di me e che non mi tradisci?”, gli chiede. “Certo”, risponde lui. “Certo” ripete allora lei in tono deciso poi, inquadra Paolo che fa una linguaccia al follower poi torna su di lei e mostra… Il dito medio! Che dire di questi “prelemi”? Un fronte unico contro questi haters di cui i due sono decisamente stufi!

La storia d’amore fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è nata all’interno del Grande Fratello Vip 5. Lei entrata in corsa, lui inizialmente aveva puntato gli occhi, e forse il cuore, su Elisabetta Gregoraci ma, una vola entrata la showgirl persiana, non ha avuto occhi se non per lei. Per Giulia Salemi non era la prima volta nel reality e, soprattutto, non è stato per lei il primo “innamoramento” tra le telecamere di Cinecittà. Giulia infatti aveva già partecipato all’edizione del GFVip3 da cui aveva iniziato una relazione con il bel partenopeo Francesco Monte.

Diventando famoso a Uomini e Donne ma soprattutto come “il fidanzato tradito da Cecilia Rodriguez“, Francesco inizia nella casa un flirt con Giulia che però solo fuori, a fine programma, viene ufficializzato. Una relazione che purtroppo però dura il tempo di poche copertine: sulla rottura ci furono accuse e ancora adesso misteri. Giulia fece intendere di essere stata tradita mentre lui negò sempre tutto. In particolare lei lo accusava di averla lasciata ed essersi messo, troppo rapidamente, con la top model Isabella De Candia. Insomma se anche la storia di Pierpaolo è nata in casa sembra però essere molto diversa: più duratura e priva di tradimenti!











