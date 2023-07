Giulia Salemi ordina un drink ma lo rimanda indietro/ Pierpaolo Pretelli riprende tutto e il video è virale

Giulia Salemi e il drink a Saint Tropez

Un video di Giulia Salemi è diventato virale sui social per un drink. L’influencer, in vacanza a Saint Tropez con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, non ha gradito il drink che le hanno servito in un locale per un motivo preciso. Non soddisfatta, la Salemi ha rimandato indietro il drink mentre Pierpaolo, dopo aver ripreso la scena, ha pubblicato tutto tra le storie di Instagram facendo diventare virale il filmato, ma cos’è successo esattamente durante una tranquilla serata trascorsa in un locale di Saint Tropez?

Dopo aver ordinato il drink, Giulia Salemi ha aspettato il suo ordine ma quando il cameriere le ha portato ciò che aveva ordinato, l’influencer non solo non ha nascosto la propria delusione, ma ha deciso di far notare al cameriere l’errore. A scatenare la reazione della Salemi è stata la quantità di ghiaccio presente nel bicchiere.

Giulia Salemi e il siparietto per il drink

Nel momento in cui il cameriere porta il drink a Giulia Salemi, quest’ultima, richiama l’attenzione del cameriere stesso e chiede: “Scusi, puoi chiedere il drink con meno ghiaccio? Più alcool e meno ghiaccio, per favore”. Il siparietto è diventato immediatamente virale sui social con i fan dell’influencer che non hanno nascosto di essersi divertite tanto di fronte al siparietto pubblicato da Pretelli.

Secondo quanto fa notare il sito Cookist, come riporta anche Novella 2000, nel tipo di cocktail ordinato dalla Salemi, la quantità di alcol è sempre la stessa indipendentemente dalla quantità di ghiaccio.

