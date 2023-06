Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano?/”Le farò anche io la proposta, però…”

Pierpaolo Pretelli, dalle voci di crisi al sogno nuziale con Giulia Salemi

Le ultime settimane non sono state affatto semplici per i fan di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La coppia è stata con frequenza oggetto di rumor e indiscrezioni di gossip che con sempre più insistenza continuano imperterrite a proporre la teoria della crisi. I due, già alcuni mesi fa, avevano parlato in maniera reciproca di un momento delicato della loro relazione. Tutto però si risolse per il meglio a dispetto delle incomprensioni che a lungo andare possono emergere in un rapporto.

Giulia Salemi: "Tornare al GF Vip? Non sono stata licenziata ma…"/ "Sogno Sanremo e un programma mio"

Dopo la serenità ritrovata, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati nuovamente in un turbinio di notizie non proprio positive; questa volta però, i diretti interessati hanno quasi ignorato – salvo rare eccezioni – le teorie su una presunta rottura imminente. Nella giornata di ieri però, sembra essere arrivato un indizio che cancella forse in maniera definitiva i dubbi sulla stabilità di coppia per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo è stato tra gli ospiti in studio dell’ultima puntata de La Vita in Diretta – programma condotto da Alberto Matano – e nel parlare del recente concerto dei Coldplay si è lasciato andare ad un discorso piuttosto eloquente su Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ La risposta di Fariba Tehrani

Pierpaolo Pretelli “quasi” pronto a chiedere in sposa Giulia Salemi: “Devo fare due conti…”

Come racconta BlogTivvu, Pierpaolo Pretelli è stato incalzato da Alberto Matano – conduttore de La Vita in Diretta – sulla “particolare” tendenza di arrivare alla proposta di matrimonio nel bel mezzo di un concerto, con ulteriore frequenza negli stadi. “Pier, che dici? Lo stadio è diventato una sorta di agenzia matrimoniale…”, queste le parole del conduttore, con il fidanzato di Giulia Salemi che ha risposto: “Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia con Gigione che canta. Li chiderò alla mia fidanzata di sposarmi”.

Ariadna Romero si è trasferita a Miami con il figlio Leo/ "Pierpaolo, grazie per la comprensione…"

Alle parole di Pierpaolo Pretelli a La Vita in Diretta, il web è andato letteralmente in delirio. Il giovane sembra quasi aver annunciato – seppur nel mezzo di un discorso ironico – di essere pronto a compiere il grande passo con Giulia Salemi. Il conduttore ha infatti proseguito: “Magari con Giulia proverò anche io al concerto dei Coldplay; se questa è una notizia? Fammi sentire prima un altro paio di concerti” – ha scherzato Pierpaolo Pretelli, che poi ha aggiunto – “Se i tempi sono maturi? Fose lo sono pure ma fatemi prima fare due calcolo economici“. Arriva poi la benedizione di Alberto Matano che, appresa la notizia, asserisce: “Siete bellissimi assieme, ti brillano gli occhi…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA