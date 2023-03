Giulia Salemi, perchè ha rifiutato il ruolo d’opinionista al GF Vip?/ La verità

Giulia Salemi e il ruolo d’opinionista al GF Vip: “Ecco perchè non ho accettato”

Giulia Salemi è un ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 e ora è tornata nel reality show in veste di “curatrice social”. L’influencer ha rivelato ai microfoni del settimanale Chi, di aver avuto la possibilità di ricoprire il ruolo d’opinionista al posto di Sonia Bruganelli.

In effetti, la moglie di Bonolis è dovuta mancare per qualche giorno e, al suo posto, si è seduta Soleil Sorge. Giulia Salemi ha, infatti, rifiutato il ruolo: “A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “bastar*a con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere st*onza, lo sono quando c’è bisogno. ” E ancora: “Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale.

Sonia Bruganelli su Giulia Salemi: “la trovo adatta al ruolo”

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip 2022, ha svelato con pensa di Giulia Salemi nel ruolo di curatrice del web. Nonostante tra le due ci siano stati diversi scontri in passato, l’imprenditrice ha ammesso di trovare l’influencer adatta al ruolo per cui è stata scelta.

Ospite di Casa Chi, Sonia Bruganelli ha dunque dichiarato: “Giulia è molto carina ed ha una voce radiofonica perfetta. La trovo adatta a quel ruolo lì, assolutamente sì. Lunedì sera la guardavo come avrebbe fatto la Gregoraci” poi lancia la stoccata: “Stavo per andarmene ma poi era troppo presto. No, ma c’ha l’età di mia figlia! No, assolutamente no. Ma poi quello che dice il web… lei poi si occupa del web, chi può dirlo? Potrebbe suonarsela e cantarsela da sola, che ne sappiamo?”.

