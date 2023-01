Giulia Salemi piange per nonna: “Sta male”/ “Le ho promesso che mi vedrà all’altare”

Giulia Salemi, ospite a Verissimo, piange per la nonna Giuly, che sta male. “Io sono legatissima a lei, è l’ultima che mi è rimasta. È una donna di altri tempi, rappresenta il punto cardine della mia strana famiglia”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. “È sempre stata una nonna sprint. Quanto ero piccola, guidava la sua Punto e veniva a prendermi a scuola anche quando fingevo di stare male. Mi aiutava in qualsiasi situazione, c’è sempre stata. Stavamo sempre insieme. Per me è come una seconda mamma”.

Con l’avanzare dell’età, tuttavia, la donna non riesce a fare tutto ciò che vorrebbe. “Adesso purtroppo ha dei problemi di salute e soffre perché non è più la nonna di un tempo. Non ci sente più bene e non ci vede più bene. Io le dico sempre che ho ancora bisogno di lei”. Già nei mesi scorsi, su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP aveva rivelato di essere tornata a casa per trascorrere qualche giorno insieme alla nonna Giuly, che non stava bene.

Giulia Salemi piange per nonna: “Sta male”. La promessa

Giulia Salemi, nel corso dell’intervista, ha rivelato di avere fatto una promessa alla nonna Giuly. “Il suo sogno è vedermi sposata, vuole esserci al mio matrimonio. Mi ha detto che rimarrà in vita finché non mi vedrà all’altare. Le ho promesso che sarà così”, questa la commovente confidenza fatta al pubblico di Verissimo di fronte alla conduttrice Silvia Toffanin.

Al fianco della influencer italo-persiana c’era anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli, con cui ha una relazione da due anni. I due hanno ammesso che l’intenzione di dirsi “sì, lo voglio” c’è, ma ancora non hanno stabilito una data. All’ex concorrente del Grande Fratello VIP non resta dunque che attendere la proposta per iniziare i preparativi delle nozze, a cui ovviamente non potrà mancare l’amata nonna.

