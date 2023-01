Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Matrimonio in arrivo? “Fake news!” / “Mai avuto rapporto così sereno”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti di Verissimo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dal Grande Fratello Vip al matrimonio? La coppia è sempre più innamorata e non escludono la possibilità anche di un figlio. L’ex velino di Striscia La Notizia, dopo la fine della storia d’amore con Ariadna Romero, ha ritrovato il sorriso proprio tra le braccia della influencer persiana conosciuta all’interno della casa del GF VIP. Proprio nel salotto di Verissimo ha raccontato: “lei mi completa, non ho mai avuto un rapporto così sereno nella mia vita. Lei è sensibile, umana, mi aiuta”. Anche Giulia Salemi ha solo parole d’amore per il suo lui, “il meglio deve ancora venire”. La coppia è sempre più unita e complice e tanti sono i progetti per il futuro. A cominciare dalla convivenza che presto i due inizieranno a Milano fino alla possibilità di un figlio.

Ariadna Romero e Leonardo, ex e figlio Pretelli/ Lui: "È stata la gioia più grande"

“Mi vedo una donna, mamma, manager. Sogno una mia famiglia, voglio una figlia, due sarebbe top – ha confessato Giulia – Mi vedo una conduttrice affermata e riconosciuta. Vorrei investire anche in altre cose, avere sempre accanto un piano B, un materassino dove cadere sempre in maniera morbida”.

Fariba Tehrani e Mario Salemi, genitori Giulia Salemi/ "Vissuta male la separazione"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la proposta di matrimonio è fake

Non solo un figlio, presto Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbero anche diventare marito e moglie. Proprio l’ex gieffino è stato protagonista di un divertentissimo sketch: prima si è inginocchiato dinanzi alla sua fidanza e poi ha pronunciato “penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo”. La Salemi è rimasta senza parole convinta che il suo amato le stesse chiedendo la mano. In realtà Pretelli ha subito cambiato direzione dicendole: “una cena insieme” scoppiando a ridere con Giulia che ha reagito malino dandogli del cretino!

Giulia Salemi affonda Edoardo Donnamaria: "Un cagnolino..."/ Web diviso sui Donnalisi

Nessuna proposta di matrimonio quindi tra i due, anche se non escludono la possibilità. Intanto la Salemi ha parlato della sua storia con Pierpaolo nata nella casa del GF VIP spesso paragonata a quella in corso tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, anche se ha precisato: “qualcuno ha paragonato la storia di Antonella con Edoardo alla mia con Pierpaolo, ma è diverso: non godevo nel fare ingelosire Pier, lei ha un approccio differente, gode nel provocare anche le donne. Antonino è oggettivamente uno dei protagonisti e come tale divide. Penso che sia un bravo ragazzo, solo che non si è giocato al meglio le carte perché lo sciupafemmine stanca, doveva portare fino in fondo l’interesse per Ginevra e non è bello come ha trattato Oriana, l’ha fatta sentire usata. Il web ama i Gintonic e sono convinta che, una volta uscito dalla Casa, si metteranno insieme”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA