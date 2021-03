Giulia Salemi/ Pierpaolo Pretelli il suo cuore diviso tra lei e il figlio Leonardo

Giulia Salemi è sicuramente una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020. La bella influencer è uscita un paio di settimane prima della finalissima nonostante la ‘protezione’ del fidanzato finalista Pierpaolo Pretelli e dell’amica finalista Dayane Mello. Nonostante la forza, almeno in teoria, che avrebbe dovuto avere al televoto non ce l’ha fatta e tutto perché per molti è stato il suo modo di fare ad infastidire un po’ il pubblico, soprattutto la sua liason con l’ex velino portandolo via al sogno dei Gregorelli, ovvero a tutti coloro che avrebbe voluto vedere Pierpaolo al fianco di Elisabetta Gregoraci una volta fuori. Non sappiamo ancora se la famosa cena promessa ci sarà mai, ma quello che sappiamo è che il bel Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di passare con Giulia Salemi la sua prima notte fuori dalla casa e poi di non lasciarla più se non per stare insieme al suo bambino, il piccolo Leo.

Giulia Salemi falsa, le parole di Tommaso Zorzi a Verissimo

Giulia Salemi è al settimo cielo e si mostra sempre sorridente sui social ma per lei potrebbe presto arrivare un’altra valga di polemiche e tutto perché Tommaso Zorzi oggi sarà a Verissimo e si toglierà, come annunciato, qualche sassolino dalla scarpa dando alla sua ex amica “della falsa”. In particolare, proprio nella sua intervista, confermerà che loro non sono amici e che non si parlavano già prima di andare al Grande Fratello ma ammette anche di aver scoperto molte cose di lei in casa, alcuni lati che non conosceva ancora: “Falsa Giulia… Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”. Siamo sicuri che non mancheranno le risposte di Giulia Salemi sui social oggi pomeriggio durante la diretta per il suo Pierpaolo Pretelli ma anche per rispondere a tono alle parole dell’ex amico e vincitore del Grande Fratello Vip 2020 Tommaso Zorzi.



