Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli un “Francesco Monte bis”?/ I baci la mandano in tilt..

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020, i baci con Pierpaolo la mandano in tilt

Giulia Salemi è in piena crisi al Grande Fratello Vip 2020. La giovane non sta affrontando bene queste ultime ore che la separano dalla diretta di questa sera, diretta in cui si parlerà ancora del suo percorso nella casa e, soprattutto, dei baci che ha scambiato con Pierpaolo Pretelli. I due sono davvero scottati da quanto è successo in passato e per questo ancora di più spaventati e poco liberi di lasciarsi andare. Fuori dalla casa continuano a susseguirsi i fan dei Gregorelli pronti a chiedere rispetto a Pierpaolo per Elisabetta gridando anche che lei, fuori dalla casa, lo sta aspettando per avere modo di vederli da soli e chiarirsi.

Questo, però, non ha frenato l’alchimia crescente tra l’ex velino e Giulia Salemi che lui stesso ha definito la sua versione al femminile. Quale segno di complementarità più di questo? Complice del loro rapporto sempre più stretto è il gioco a cui il GF li a sottoposti ovvero una serie di baci sotto il vischio al suono di una campana.

Elisabetta Gregoraci pronta a dire la sua sui Prelemi?

Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono sottoposti al gioco e ne hanno approfittato per scambiarsi una serie di lunghi baci alla francese sotto gli occhi stupiti dei loro coinquilini e gli applausi di tutti, e ora? Per loro è arrivato il momento di affrontare la realtà ovvero i loro baci e la possibilità che nella casa, da qui a febbraio, possa nascere una storia d’amore proprio come è già successo a Giulia in passato con Francesco Monte, avventura che ha rovinato il suo Grande Fratello Vip per poi farla soffrire anche dopo, una volta usciti e una volta che le cose sono finite male.

Lei ha paura e teme il peggio mentre lui è scottato da quello che c’è stato con Elisabetta Gregoraci e non vuole sembrare un ragazzo frivolo che passa di donna in donna. Il dado comunque è tratto e in molti si aspettano questa sera la clip della loro liason ma anche le parole della showgirl calabrese, si interesserà davvero a questo discorso?



