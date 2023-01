Giulia Salemi, replica alla polemica di Gianmarco Onestini/ “Riporto solo il sentiment del web”

Giulia Salmi replica all’accusa di Luca Onestini: “I miei tweet sono moderati e imparziali”

Giulia Salemi è stata ospite del GF Vip Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, per chiarire una volta per tutte la questione “tweet” contro Luca Onestini. L’influencer, infatti, era stata accusata di scegliere post volutamente negativi sul concorrente perchè poco imparziale.

Giulia Salmi replica: “Luca durante la notte della scorsa puntata ha detto che io sono palesemente di parte perchè amica di Soleil, e di conseguenza sono contro di lui e scelgo appositamente dei tweet contro di lui. Visto che non è la prima volta che sento sta roba, una volta Antonella, una volta un altro… quindi vorrei specificare che in realtà sono i più neutrali (riferendosi ai tweet che ha scelto su Onestini) perchè i fan di Nikita che sono inviperiti. Se mandassi in onda proprio il sentiment del web ci sarebbero tweet molto più cattivi e molto più pesanti. I miei sono moderati“.

Giulia Salemi risponde alle accuse di Gianmarco Onestini

Giulia Salemi, ai microfoni del GF Vip Party, ha colto l’occasione per replicare alle accuse di Gianmarco Onestini nei suoi confronti. Il fratello di Luca, infatti, giorni fa aveva scritto sui social un messaggio contro l’operato dell’influencer al Grande Fratello Vip 2022 alludendo alla poca “imparzialità” dei tweet scelti per il fratello.

La modella ed ex gieffina replica: “Adesso faccio un po’ come Soleil che dice: “Vuoi dieci euro?” No, scherzo. Anche qui, vorrei dire che non ho simpatie reali né antipatie reali per i concorrenti sono piuttosto neutrale. L’unica cosa che mi è dispiaciuto, che ho visto su Twitter, tanto odio, tanta tossicità e fin troppa cattiveria. Il gioco è bello, le fandom sono belle ma quando si sfocia nel cyberbullismo lì si supera un limite.” E ancora: “Quando faccio dei tweet lo faccio in modo goliardico o per puntualizzare una realtà agli occhi di chi non sa come funzionano i meccanismi del programma. Non sono di parte, riporto solo il sentiment, se Alfonso mi interpella io posso parlare altrimenti no. Inoltre, riporto quello che dice il web non sono un’opinionista. Non sono pagata per esprimere la mia opinione, ma solo per riportare ciò che dice il web. ” E aggiunge: “Io mando i tweet agli autori che li selezionano, quindi è un mix tra il mio operato e quello loro, ma la scelta finale spetta agli autori e alla produzione“.

