Giulia Salemi/ “Tale e Quale show? Avrei partecipato nonostante Francesco Monte”

Giulia Salemi sarà oggi, martedì 1 ottobre 2019, ospite a Vieni da me: l’ex concorrente del Grande Fratello si racconterà a Caterina Balivo tra carriera e vita privata. Al centro dell’attenzione per la storia d’amore con Francesco Monte, la modella italo-persiana ha rilasciato poche dichiarazioni dopo la rottura con l’ex tronista, sottolineando comunque di aver sofferto e di essere dimagrita per la fine della storia nata all’interno della casa più spiata d’Italia. «A giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire, sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi e a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra», il breve commento rilasciato ai microfoni di Spy, con Giulia Salemi pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo dopo l’avventura a Miss Italia 2019.

GIULIA SALEMI E LA ROTTURA CON FRANCESCO MONTE

Francesco Monte oggi è tra i protagonisti di Tale e Quale show, programma condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1, una partecipazione che sta facendo parecchio discutere anche se le prime performance del modello sono state più che convincenti. E, come rivelato in un’intervista a Nuovo, anche Giulia Salemi è una grande fan del format: «Tale e Quale Show? Purtroppo non so cantare! Ma avrei accettato volentieri pur sapendo che c’è Francesco: non porto rancori inutili». Nessuna ripicca e nessun “odio”, un rapporto di stima reciproca nonostante la dolorosa rottura. L’ex protagonista di Pechino Express ha poi ribadito ai microfoni del noto settimanale: «Sono riuscita a buttarmi quel dolore alle spalle. Non sono mai stata così serena. Devo dire che la mia famiglia mi ha aiutato tanto».

