Giulia Salemi ‘tradisce’ Alfonso Signorini per Rai1/ Dopo il Grande Fratello il ruolo a La vita in diretta

Grande fratello 2023, Giulia Salemi scorda il Grande Fratello vip 7 di Alfonso Signorini: la svolta in Rai

L’ormai addetta uscente del Grande Fratello al Fratello vip 7, abdicata in favore alla sostituta Rebecca Staffelli, Giulia Salemi, snobba Alfonso Signorini e il resto del reality della Casa.

L’ex esperta portatrice di tendenze impiegata alla Social Room nel gioco della Casa più spiata d’Italia, come segnalano i commenti social più malevoli del popolo nel web, non solo snobba il gioco del Grande Fratello 2023 trincerandosi in un silenzio social sul rinnovato reality – che alla seconda puntata segna un brusco calo di ascolti TV rispetto alla puntata d’esordio, ma ci tiene anche a svelare la sua nuova collocazione tra nuovi impegni nel piccolo schermo.

Grande fratello, Giulia Salemi vs Rebecca Staffelli: chi é la preferita in Social Room?/ Il sondaggio spiazza

In queste ore -mentre il Grande Fratello crolla perdendo 1 milione di spettatori e 7 punti di share nella seconda puntata, rispetto alla prima puntata- é virale l’annuncio via X, ex social Twitter, in cui l’influencer italo-persiana su Instagram, svela all’occhio pubblico di essere in viaggio, destinata ad un nuovo ruolo in un format televisivo sulle reti Rai competitor di Mediaset e il Grande fratello.

Grande fratello 2023, perché Giulia Salemi é fuori dal cast?/ Al suo posto Rebecca Staffelli...

All’indomani della seconda puntata del Grande Fratello 2023 dove nasce il caso Claudio Roma tra i nuovi ingressi nella Casa, nel dettaglio, oggi lei scrive: “Sono sul treno e sto andando a Roma.. Qualcuno lo avrà letto ed io ve lo confermo… oggi sarò ospite di @albmatano a La Vita in diretta su Raiuno a dopo ❤️ #lavitaindiretta”. Insomma, con tanto di emoticon a forma di cuore rosso, Giulia Salemi si dichiara felice di approdare in casa Rai come ospite nel salottino del talk show condotto da Alberto Matano, mentre non pervengono menzioni di Alfonso Signorini e il Grande Fratello tra i nuovi stati social dell’italo persiana.

Giulia Salemi sfila sul red carpet di Venezia 2023 / Prima le critiche per l'abito, poi la sorpresa

Il “tradimento” di Giulia Salemi é social

Un “tradimento” verso Signorini e il Grande Fratello, che all’edizione Grande fratello vip 5 la vedeva indossare i panni di concorrente vip e al Grande Fratello vip 7 la consacrava come una promessa conduttrice nel ruolo di inviata sui social. E il tradimento é alla luce del mancato supporto -che si rileva nelle ore che seguono la seconda puntata del reality – di Giulia, nel silenzio social di una promessa fatta alla annuncio del non-ritorno alla Social Room del Grande Fratello passata a Rebecca Staffelli: «Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo», dichiarava nel post di addio al GF, anticipando tra gli altri progetti il ritorno alla conduzione del suo format Salotto Salemi, il format work in progress con il fidanzato Pierpaolo Pretelli al debutto Casa Prelemi, un format da condurre in una piattaforma di streaming (Netflix? É l’interrogativo).

Giulia Salemi, nel nuovo ruolo di casa Rai sarebbe intanto prevista come ospite fissa nelle quattro puntate de La Vita in Diretta in partenza in onda al sabato pomeriggio dal 16 settembre, in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay.













© RIPRODUZIONE RISERVATA