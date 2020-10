Giulia Sol è Elodie/ Da Margarita a Guaranà cosa canterà? (Tale e Quale Show)

Giulia Sol, in occasione della terza puntata di Tale e Quale Show, è pronta ad assumere le sembianze di Elodie, una delle cantanti più chiacchierate e ammirate degli ultimi tempi. Non sarà così facile riprodurre voce e movenze della splendida artista, ma Giulia ci proverà come ha sempre fatto. L’attesa aumenta per sapere come si comporterà. Quale canzone canterà? Da Margarita a Guaranà, da Andromeda a Tutta colpa mia, le opzioni non mancano. C’è solo da scoprire la decisione finale della produzione per un’esibizione che promette spettacolo. Quello che al momento sembra abbastanza scontato è che la ragazza grazie alla trasmissione di Carlo Conti sta ottenendo grandissimo successo, acquistando dunque notorietà.

Giulia Sol, così nelle prime puntate

Nella scorsa serata di Tale e Quale Show, Giulia Sol si è trasformata addirittura in Whitney Houston. Si tratta, storicamente, di una delle imitazioni più difficili in assoluto. Non è assolutamente semplice cercare di riprodurre e omaggiare al meglio una star straordinaria e indimenticabile. La Sol ha interpretato lo struggente brano Greatest Love of All e lo ha fatto con il suo stile. La ragazza ha dimostrato ancora una volta di avere personalità da vendere, unita ad una voce in grado di ammaliare il pubblico. La performance ha particolarmente colpito i quattro giudici. Il quarto, Lino Guanciale, ha definito la sua esibizione uno show bellissimo. Vincenzo Salemme ha sottolineato la somiglianza fisica di Giulia a Whitney e la capacità di cantare da 10 e lode, nonostante avesse una voce più grossa e robusta rispetto alla Houston. Loretta Goggi ha riferito che, nelle fasi iniziali, la vocalità della Sol era pressoché identica a quella dell’artista statunitense. Giorgio Panariello ha invece elogiato la ragazza per la sua interpretazione, considerata magnifica.

Gli ottimi giudizi da parte dei quattro sono stati ampiamente confermati nei punteggi attribuiti a Giulia Sol. Quest’ultima ha infatti centrato un prezioso secondo posto, alle spalle solo di Barbara Cola e della sua magistrale interpretazione di Tina Turner. Panariello e Salemme l’hanno messa al terzo posto, mentre la Goggi e Guanciale in quarta piazza. La seconda posizione è stata raggiunta grazie ai voti dei colleghi Pago e Luca Ward. Niente male, dunque, per una ragazza che ha tutta l’intenzione di farsi conoscere dalla gente grazie alle sue indiscutibilità qualità tecniche. La quarta posizione in classifica generale, a soli sette punti da una coppia formata da Barbara Cola e Pago, non fa altro che dimostrare la sua intenzione di restare in vetta.

