Giulia Stabile, compleanno senza Sangiovanni/ Tanti messaggi e auguri social, ma il cantante…

Giulia Stabile spegne 21 candeline: tanti messaggi e sorprese ricevute, ma…

Ieri è stato un giorno davvero speciale per Giulia Stabile, e non solo perché è andato in onda su Italia1 Amici – Full Out, l’evento musicale che l’ha vista alla conduzione al fianco di Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear. Per la ballerina ed ex vincitrice di Amici è stato anche il giorno di un traguardo molto importante: il suo 21° compleanno. Per lei sono arrivati tantissimi messaggi di auguri sui social, prontamente ricondivisi sulle proprie Instagram stories nelle ultime ore.

Tantissimi i messaggi ricevuti dai protagonisti di Amici 22, da Alessio Cavaliere a Ramon, da Niveo a Cricca. Ed è arrivata per lei anche una bellissima festa a sorpresa da parte dell’Accademia di danza ABR, con tanto di torta e festeggiamenti a non finire. Infinite sorprese e grandissima gioia per Giulia Stabile, eppure ai numerosi fan non è sfuggita un’assenza social che sta facendo davvero rumore negli ultimi giorni: quella di Sangiovanni.

Giulia Stabile e Sangiovanni: i segnali della probabile crisi

I 21 anni di Giulia Stabile sono stati festeggiati alla grande, ma sui social non sono arrivati messaggi o dediche da parte di Sangiovanni, suo fidanzato dai tempi di Amici 2021. Nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le voci di una presunta crisi in corso nella coppia. I due ancora non hanno confermato né smentito, fatta eccezione per la ballerina che è entrata nell’argomento senza però realmente confermare la rottura. “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore“, le sue dichiarazioni in un’intervista a Grazia.

E anche l’assenza social del cantante nel giorno del compleanno della ballerina è un segnale (secondo il web) che qualcosa tra i due si sarebbe rotto. Vero è che gli auguri di compleanno possono essere fatti anche in privato, e non per forza resi pubblici per mezzo Instagram. Tuttavia questa “freddezza” social da parte della coppia ha fatto scattare l’allarme nei numerosissimi fan della coppia, che sin da Amici 2021 non hanno mai smesso di credere nel loro amore.













