Giulia Stabile dimentica Sangiovanni con Samu Segreto e Alessio Cavaliere/ Ballano insieme: il video è virale

Giulia Stabile, dopo la rottura da Sangiovanni si consola con la danza

Giulia Stabile sta dedicando tutte le proprie energie alla danza. La ballerina, dopo la fine della storia d’amore con Sangiovanni di cui ha preferito non parlare pubblicamente evitando di svelare i vari dettagli, si sta dedicando totalmente alla sua passione più grande ovvero la danza. Oltre ad essere impegnata nelle prime registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, Giulia sta partecipando anche a vari progetti sulla danza.

Giulia, infatti, insieme ad altri ex allievi della scuola di Amici come Samu Segreto e Alessio Cavaliere, si è esibita a Desenzano, nel corso dell’atteso Carla Fracci Mon Amour organizzato da Kledi Kadiu. I tre ballerini che, nella scuola di Amici hanno mostrato tutto il loro talento, nel corso dell’importante manifestazione, hanno sorpreso tutti per la loro intesa.

Il video della coreografia di Giulia Stabile, Samu Segreto e Alessio Cavaliere

Giulia Stabile, Alessio Cavaliere e Samu Segreto, durante il Carla Fracci Mon Amour si sono esibiti in un passo a tre scatenando l’entusiasmo non solo del pubblico presente, ma anche degli utenti che hanno avuto la possibilità di vedere tutto grazie ai video pubblicati sui social.

I tre ballerini hanno sfoggiato tutto il loro talento e un grande feeling che è piaciuto davvero tanto ai fan di Amici. Tanti, infatti, i complimenti ricevuti dagli ex allievi del talent show più famoso d’Italia che tornerà in onda a settembre con nuovi allievi pronti a realizzare i loro sogni.

I ballerini di Amici 22 e i professionisti all’evento dedicato a Carla Fracci pic.twitter.com/ZiRsYPws9s — disagiotv (@disagio_tv) July 13, 2023













