Giulia Stabile ex di Sangiovanni/ Dopo la rottura “Si sta prendendo tutto…”

Giulia Stabile torna a sorridere dopo un periodo buio

Giulia Stabile dopo la vittoria ad Amici di Maria de Filippi è diventata una delle ballerine più famose e amate dagli italiani, non solo grazie alla sua danza ma anche alla sua sensibilità e alla sua ironia. La rottura tra lei e il cantante Sangiovanni, uno dei cantanti che a breve vedremo sul palco di Battiti Live, ha colpito molto i fan della coppia ma la ballerina è stata ampiamente supportata e ad oggi ha acquistato ancora più popolarità.

Giulia aveva annunciato sui social di stare attraversando uno dei periodi più bui della sua vita, si sentiva stanca e aveva deciso di mettere a nudo le sue emozioni e la sua “fragilità” davanti ai fan, che proprio per questo l’hanno supportata più di prima. Generalmente quando una coppia amata si lascia i fan rimangono delusi, tristi o arrabbiati ma pare che la versione single della ballerina stia letteralmente facendo impazzire il web e questo anche grazie alle nuove amicizie che lei ha recentemente instaurato con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama italiano tra cui il cantante Tedua! I fan attualmente sono molto attenti alla sua vita privata e hanno notato che recentemente la ballerina è tornata a sorridere, forse più di prima!

Giulia Stabile, la rottura con Sangiovanni: i fan dalla sua parte

Da quando Giulia Stabile è tornata single, i fan hanno cominciato a notare molti più dettagli in merito alla sua vita privata e hanno addirittura ipotizzato una frequentazione tra lei e il ballerino Alessio Cavaliere, i due sono stati insieme a un concerto di Blanco e sembrano molto uniti ma la verità è che la ballerina è sempre stata molto socievole e affettuosa, soprattutto con i suoi colleghi e probabilmente ad oggi sta cercando di focalizzarsi su se stessa e sulla sua carriera.

Sui social infatti, Giulia ha recentemente postato i suoi momenti più belli all’interno del mondo della danza, tra cui momenti di questa estate in cui con gioia ha potuto danzare accanto a cantanti di un certo calibro come Fedez e Francesca Michielin! I fan della ballerina sostengono che questa estate lei “si stia prendendo tutto”, effettivamente Giulia dopo un breve periodo di chiusura sembra rinata, sono molti i video sui social, postati dai fan, in cui oltre a danzare l’artista ha pensato anche ad altri hobby tra cui suonare la batteria e tante altre le immagini la ritraggono in compagnia di nuovi amici e affascinanti ragazzi!

