Giulia Stabile, dopo Amici debutta come doppiatrice/ Sarà per Netflix: film e ruolo

Giulia Stabile sbarca su Netflix: sarà doppiatrice in Il mostro dei mari

Non si arresta la brillante carriera di Giulia Stabile che, dopo la vittoria ad Amici lo scorso anno, ha conosciuto solo il successo. La giovane ballerina è pronta a lanciarsi in una nuova avventura professionale: non su un palco, ma come doppiatrice di un film d’animazione. Sarà infatti la voce di uno dei personaggi de Il mostro dei mari, il nuovo film di animazione targato Netflix che sbarcherà sulla piattaforma streaming dal prossimo 8 luglio. Non avrà un ruolo di spicco poiché presterà la voce in un breve cameo a un personaggio marginale, la Vedetta dell’Inevitabile, la più famosa nave da caccia.

Un debutto speciale per il giovanissimo talento della danza, che sarà affiancata nel ruolo di doppiatrice da due grandi attori del cinema italiano. Diego Abatantuono presta la voce al Capitano Crow, mentre Claudio Santamaria interpreta Jacob Holland, coraggioso cacciatore di mostri. Alla regia il premio Oscar Chris Williams, che ha già diretto pellicole di successo quali Bolt – Un eroe a quattro zampe, Big Hero 6 e il più recente Oceania. Un film che porterà lo spettatore alla scoperta dei confini del mondo, in un viaggio all’insegna del coraggio e dell’avventura.

Giulia Stabile da Amici al ruolo di doppiatrice: una carriera inarrestabile

Il mostro dei mari rappresenta per Giulia Stabile una ghiotta occasione per vederla in mostra anche nel ruolo di doppiatrice. Il suo percorso professionale vanta già una lunga serie di tappe importanti, a cominciare dall’indimenticabile vittoria di Amici di Maria De Filippi lo scorso anno. Vincitrice della categoria danza, conquistò anche la vittoria finale scontrandosi all’ultimo con il cantante Sangiovanni, conosciuto nella scuola e del quale è sempre più innamorata.

Dopo Amici Giulia Stabile non si è fermata un attimo e, oltre agli impegni nel mondo della danza, è ritornata in tv in autunno nel ruolo di ospite fisso di Tu sì que vales. Un’altra occasione per farsi le ossa sul piccolo schermo, al fianco dei conduttori Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Dalla danza alla conduzione, sino al doppiaggio: il volo di Giulia Stabile verso il successo è inarrestabile. E considerando la sua giovanissima età – fra pochi giorni compirà 20 anni – potrà ancora ritagliarsi spazi importanti nel mondo dello spettacolo.

