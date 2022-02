Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ “Il nostro amore vissuto nella privacy”

Sangiovanni e Giulia Stabile, due star di amici legate da un grande amore

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni: dall’incontro ad Amici di Maria De Filippi all’amore vissuto lontano dalle telecamere e dal gossip. Inutile negarlo Sangio e Giulia, come li chiamano i fan, sono due delle rivelazioni dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha vinto il talent, mentre il fidanzato si è classificato al secondo posto conquistando poi le classifiche con “Malibù”. In tutto questo trambusto, i due si sono innamorati per la gioia di tantissimi fan che li seguono. Eppure all’improvviso Sangiovanni è scoppiato postando un video sui social chiedendo rispetto per lui, la sua compagna e il loro lavoro. Una richiesta rispettata dai fan e dai più curiosi, visto che da mesi la coppia ha deciso di vivere il proprio amore in religioso silenzio lontani dalle telecamere e dal gossip.

Proprio Sangiovanni parlando della relazione con Giulia ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano: “negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole.”

Sangiovanni e Giulia Stabile: l’amore prosegue a gonfie vele

Sangiovanni e Giulia Stabile sono più innamorati che mai. La coppia di Amici ha recentemente festeggiato un anno d’amore insieme partendo per Barcellona. Un viaggio a due per celebrare il loro amore che da mesi hanno deciso di vivere in privacy. Le cose tra i due vanno alla grande come ha raccontato proprio il cantante di Malibù: “sono fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare”.

Il cantautore, pronto a debuttare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022 con il brano Farfalle, sarà accompagnato nella città dei fiori sicuramente dalla sua Giulietta! Che dire, saranno felicissimi i fan!



