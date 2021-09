Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ La ballerina: “sono molto innamorata di lui”

Giulia Stabile e Sangiovanni, la coppia stufa dei gossip chiede privacy?

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni, il cantante di Malibu tra i protagonisti dei Seat Music Award 2021 con la super hit “Malibù”. Una stagione di grandi successi per il giovane cantante, ma anche per la ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’amore tra i due è nato tra i banchi di scuola di Amici 20; una forte complicità che è sfociata in qualcosa di più grande. La notizia ha fatto letteralmente impazzire i fan sia di Giulia che Sangiovanni, ma l’attenzione mediatica rivolta alla loro storia d’amore ha attirato anche il gossip e tante cattiverie. Per questo motivo in questi giorni Sangiovanni si è sfogato sui social prendendo le distanze dal gossip e dal chiacchiericcio precisando: “io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la mia fidanzata. Non perché non lo siamo realmente, ma perché prima di tutto siamo due artisti”.

Non solo, Sangiovanni nel suo sfogo social ha proseguito dicendo: “vedo che invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? E’ vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità” Il cantante non ha alcuna intenzione di subire tutto questo gossip al punto da sottolineare a gran voce: “non siamo parte di gossip. Non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata. Se volete così tanto sapere della nostra vita privata, aspettate la nostra arte”.

Giulia Stabile: “convivenza con Sangiovanni? Mi sembra prematuro”

Lo sfogo di Sangiovanni ha fatto pensare che qualcosa potesse essersi rotto con la fidanzata Giulia Stabile. Non è così, la coppia continua a conoscersi e stare insieme anche se per motivi di lavoro vivono in due città differenti: lui Milano e lei Roma. La Stabile, infatti, dopo la vittoria ad Amici 20 è stata promossa a ballerina professionista e quest’anno nella scuola di Maria De Filippi si occuperà di seguire i nuovi ballerini. “Eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione” – ha anticipato la ballerina in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv.

Non solo, la ballerina si è anche soffermata a parlare della sua vita sentimentale e sulla storia con Sangiovanni rivelando: “appena possiamo ci vediamo. Ho anche conosciuto la sua famiglia, ho trascorso momenti bellissimi nelle zone in cui è cresciuto in Veneto. I suoi genitori mi hanno accettato come una figlia. È stato molto bello. Sono molto innamorata di lui”. Al momento però nessuno dei due ha in programma di andare a vivere insieme come ha precisato la ballerina: “mi sembra prematuro parlare di convivenza, siamo molto giovani e il lavoro ci sta prendendo tantissimo”.



