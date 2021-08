Giulia Stabile, fidanzata SanGiovanni/ “Sarò inviata a Tu si que Vales e ad Amici…”

Giulia Stabile è la ballerina vincitrice di Amici 21, ma anche la fidanzata di SanGiovanni, il cantante di Malibù secondo classificato nel talent show di successo condotto da Maria De Filippi. La giovanissima danzatrice sta vivendo un momento davvero magico ed importante dal punto di vista professionale, visto che quest’anno parteciperà a due importantissimi programmi di Mediaset. Quali? Si tratta di Tu si Que Vales e proprio Amici di Maria De Filippi. A rivelarlo e confermarlo è stata la diretta interessata dalle pagine di Di Più a cui ha rilasciato una lunga intervista mettendo così una volta e per tutte i puntini sulle “i” sul suo futuro professionale.

“Sarò l’inviata per conto di Witty TV, la televisione online legata alle trasmissioni di Maria De Filippi, nella prossima edizione di Tu si que vales” sono state le parole di Giulia rilasciate al magazine Di Più. Le dichiarazioni della ballerina di Amici confermano così la sua presenza nel talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Parlando proprio del suo ruolo ha anticipato: “sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di fare divertire il pubblico”.

Giulia Stabile ad Amici come ballerina professionista

Ma non finisce qui, visto che Giulia Stabile dopo la partecipazione come inviata a Tu Si Que Vales è prontissima a tornare anche ad Amici di Maria De Filippi. Proprio così: dopo averlo vinto da allieva, la ballerina è stata promessa nel ruolo di ballerina professionista. Una grande emozione per la giovanissima che ha dichiarato: “non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì”.

Cosa farà Giulia ad Amici? Lo rivela proprio la ballerina: “in pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione”.

