Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ “Viviamo la nostra relazione come due ragazzi”

Giulia Stabile: non è solo la fidanzata di Sangiovanni

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni, ma anche una ballerina e conduttrice. Da Amici di Maria De Filippi al grande successo in tv e nella danza. In due anni Giulia si è affermata non solo come ballerina, entrando nel team danza del celebre talent show di Canale 5, ma anche collaborando e condividendo il palcoscenico con grandi colleghi e ballerini. Ma le sorprese per la giovane ballerina non sono affatto finite, visto che è notizia di questi giorni che la vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” è stata scelta da Roberto Bolle per l’evento On Dance – Accendiamo la danza in programma al Castello Sforzesco di Milano. Ad annunciarlo con tanta emozione è stata proprio la ballerina che sui social ha detto: “è arrivato il momento di dirvi una cosa: qualche mese fa mi ha scritto in privato una persona e questa persona è Roberto Bolle. Nel momento in cui mi ha scritto sono schizzata in aria, anche perché è stato veramente carinissimo. Mi ha invitata anche a vedere il suo spettacolo a teatro, che è stato stupendo e non solo! Mi ha anche invitata a ballare il 5 settembre a Milano al Castello Sforzesco”.

Che dire: un altro colpaccio per la giovanissima ballerina di Amici di Maria De Filippi che prosegue la sua scalata al successo nel mondo della danza e dello spettacolo.

Giulia Stabile e la storia d’amore con Sangiovanni

Una carriera in ascesa per Giulia Stabile, ballerina di Amici di Maria De Filippi e fidanzata del cantante Sangiovanni. I due si sono conosciuti ed innamorati proprio nella celebre scuola televisiva. “Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo” – sono state le parole del cantante di “Malibù” dopo la fine del programma televisivo. La coppia è molto amata e seguita dai fan, ma anche dal gossip e in diverse occasioni il cantante si è lamentato di ricevere troppe attenzioni da parte della cronaca rosa.

Proprio per questo motivo Sangiovanni sui social ha richiesto ai media di lasciarli in pace: “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto. Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente”.

