Giulia Stabile, insultata per una scritta su un muro a Londra/ Cosa è successo?

Giulia Stabile è finita al centro della polemica per aver compiuto un pessimo gesto durante il suo viaggio studio a Londra per perfezionare il suo ballo. In questo frangente, la conduttrice di Tu si que vales si è resa protagonista di un gesto ai danni di un murale che non è piaciuto ai fan. Giulia Stabile infatti ha scritto il suo nome su un cuore rosso dipinto su un muro di Londra. Ben presto la ragazza è stata travolta dalle polemiche visto che quel murale è dedicato alle vittime di Covid che ci sono state nella città. Un cuore rosso infatti simboleggia la persona defunta per l’epidemia che ha devastato l’intero pianeta.

Per questo motivo, è arrivata la replica di Giulia Stabile, che in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha scritto: “Mi riferisco alla storia pubblicata ieri, dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra. Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace”.

Tuttavia, il comunicato di Giulia Stabile non è servito molto a placare la diatriba in corso. In diversi, infatti, non hanno comunque giustificato la 21enne italo catalana, ritenendo che, avendo più di un milione di persone che la seguono, dovrebbe stare più attenta a ciò che pubblica e ai messaggi che vuole veicolare. D’altro canto, però, c’è anche chi ha preso le difese di Giulia, ribadendo l’ingenuità del gesto e ritenendo gli attacchi troppo duri per qualcosa fatto in maniera del tutto involontaria e senza malizia.

Si tratta della seconda polemica nella quale la conduttrice di Tu si que vales è stata coinvolta negli ultimi giorni. Recentemente, infatti, era stata accusata di aver ignorato dei fan mentre si trovava a Como con il cantante Wax. La ballerina si era subito difesa, chiedendo di smettere di scrivere invenzioni e ribadendo il suo essersi sempre messa a disposizioni dei suoi seguaci, anche durante momenti molto impegnativi. Adesso, a distanza di pochi giorni, Giulia Stabile si è trovata coinvolta in una nuova diatriba social.

