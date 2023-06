Samuele Segreto, Samu di Amici 22: “Meravigliosa dentro e fuori..”/ La dolce dedica a Giulia Stabile

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto scrive a Giulia Stabile: é l’inizio di un flirt annunciato?

Nell’attesa per la messa in onda in TV di Rock in Roma-Full out di Amici 22, Samuele Segreto sorprende il web con una dolce dedica destinata a Giulia Stabile. Reduce dall’esperienza vissuta ad Amici 22 di Maria De Filippi (Amici 2023), come ballerino concorrente, Samuele Segreto si riattiva tra le Instagram stories destinando un messaggio intimista alla collega ballerina, Giulia Stabile. L’occasione che Samu ha di scrivere alla ballerina professionista di Amici ed ex concorrente di Amici 20, nonché conduttrice di Rock in Roma – Full out (il concerto evento di reunion dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi), é il giorno in cui ricorre il compleanno della giovane. In data 19 giugno 2023. E in una storia intimista che lo immortala mentre si stringe a Giulia Stabile, Samuele Segreto scrive: “Auguri ad una persona speciale…meravigliosa dentro e fuori. Ti voglio bene cucciolina”.

Un messaggio dalla parole pregne di affetto, quelle che il ballerino ospite a Rock in Roma- Full out (in onda il 20 giugno in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity) destina alla collega ballerina e professionista di Amici 22, la quale ha da poco ufficializzato la rottura con il fidanzato cantante conosciuto alla sua esperienza televisiva di studio della danza ad Amici 20.

In un recente intervento mediatico, incalzata sul suo status sentimentale, Giulia Stabile ha lasciato intendere di aver troncato la lovestory avviata in TV con Sangiovanni, che lei ricorderà sempre come il suo primo grande amore. E dal momento che, prima della messa in onda del live dove Alessandra Celentano fa irruzione, “Rock in Roma– Full out” Samuele Segreto le dedica un messaggio di auguri, in queste ore, si fa incessante il sospetto generale nel web che Giulia abbia voltato pagina nella vita, lasciandosi andare ad una frequentazione intima con l’ex Amici 22. Che ci sia del tenero tra Samuele e Giulia?

Ad infiammare il quesito ci pensa un’emoticon a forma di cuore rosso che reduce da Amici 22, Samuele rilascia nel messaggio destinato a Giulia, via stories sul re dei social.











