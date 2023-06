Giulia Stabile, web le attribuisce malattia rara/ Lei sbotta: “Mancate di rispetto a me e a chi ne soffre”

Giulia Stabile replica sul web: “Non soffro di una malattia rara”

Giulia Stabile è stata protagonista di un fraintendimento sul web che le ha attribuito una rarissima malattia. Sul sito Tattoomuse, dove vengono pubblicate le domande più disparate, qualcuno ha chiesto di cosa soffra la ballerina di Amici. A questo punto, come riposta è stato riportata la notizia che soffre della malattia di Huntington.

Questo male come riporta il portale Orpha provoca “movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza”. Giulia Stabile, dopo aver letto il commento, ha replicato duramente a questa falsità: “Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi“. Secondo Gossip e Tv, però, la risposta dell’utente sul sito Tattoomuse è stata data in automatico dal sistema e si riferiva ad un’altra Giulia che soffre effettivamente della malattia.

Giulia Stabile annuncia un nuovo progetto, con lei altri due ballerini di Amici

Giulia Stabile, ballerina professionista e amatissimo volto di Amici, ha annunciato un nuovo evento di danza dedicato a Carla Fracci: “Vi ricordo che ballerò anche io allo spettacolo Carla Fracci Mon Amour, ma quello che non sapete ancora e che vi dirò adesso è che ci tengo molto alla storia che porterò sul palco la sera del 12 a Desenzano e per la quale mi servirà la mano di due ballerini che amo e stimo tantissimo“.

Di chi parla Giulia Stabile? In questo nuovo progetto ci saranno anche Samuele Segreto, definito Samu, e Alessio Cavaliere. I due ex allievi di Amici si esibiranno insieme alla ballerina proprio nella manifestazione dedicata a Carla Fracci. I fan che da sempre seguono i due ballerini, hanno accolto piacevolmente la notizia e sono euforici.

