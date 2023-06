Giulia Tramontano, video ultimo viaggio/ 29enne ha incontrato amante di Impagnatiello

Il programma di Rete 4, Quarto Grado, andato in onda ieri sera nella versione estiva “storie”, ha dedicato ampio spazio alla vicenda della povera Giulia Tramontano, la 29enne di Senago incinta del settimo mese, accoltellata a morte dal compagno Alessandro Impagnatiello. Quarto Grado ha pubblicato di fatti il video dell’ultimo viaggio di Giulia Tramontano prima di trovare la morte, risalente a due settimane fa.

Le immagini sono state riprese dalle telecamere di sicurezza di un distributore di benzina e risalgono a sabato 27 maggio. Mostrano una Ford Fiesta di colore bianco, che percorre la via Comasina, strada estremamente battuta che porta dal monzese a Milano, in direzione di Senago. In auto con Giulia vi sono la suocera, leggasi la mamma di Alessandro Impagnatiello, e il suo compagno. I due avevano deciso di accompagnare la giovane 29enne alla metro, dove la stessa avrebbe poi incontrato l’altra fidanzata di Impagnatiello, una ragazza italo-inglese che lavora con il presunto killer.

GIULIA TRAMONTANO, VIDEO ULTIMO VIAGGIO: LE TELECAMERE INQUADRANO ANCHE IMPAGNATIELLO

Secondo quanto sottolineato da Quarto Grado, è probabile che lungo il tragitto di ritorno verso casa la ragazza, molto probabilmente scossa, avrebbe dichiarato alla suocera l’intenzione di voler interrompere la sua relazione con Alessandro Impagnatiello, dopo aver scoperto il tradimento, e molto probabilmente anche il fatto che la giovane fosse stata a sua volta incinta.

La stessa telecamera ha quindi ripreso il giorno dopo, domenica 28 maggio 2023, l’auto del barman dell’Armani Hotel, la Volkswagen T-Roc, attorno alle ore 7:19 mentre si dirigeva al lavoro. Il ragazzo, molto probabilmente fra le 19 e le 21 della sera precedente, avrebbe ucciso la compagna per poi cercare di bruciarne il cadavere e quindi nasconderlo in garage. Alle ore 18:21 si vede infine Impagnatiello rientrare verso casa, e mezz’ora dopo, accompagnato dalla madre, si recherà in caserma per denunciare la scomparsa della fidanzata fingendo un allontanamento volontario.

