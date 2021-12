Giulia Vecchio, Anna de Il Paradiso delle Signore/ “Ecco perché mi sento in colpa”

Giulia Vecchio, Anna Imbrani de Il Paradiso delle Signore, è tornata nella soap dopo un periodo passato lontano dalla scena. La sua Anna è ora una donna più matura, diversa da quella che aveva lasciato il cast dopo le prime stagioni. Adesso al suo fianco c’è un nuovo uomo, Salvatore Amato, con il quale, a detta della stessa Giulia nel corso della sua intervista a “Il Caffè di Rai Uno”, troverà “Un compagno speciale”. Una vera e propria trasformazione, dunque, quella che ha interessato il personaggio di Anna, che Giulia Vecchio ha interpretato dal 2015 al 2017, tornando sulle scene nel 2021 con questa nuova versione.

Tornare nel cast è stato un vero e proprio regalo per Giulia, che ha ritrovato tanti amici ma ne ha anche “persi” alcuni. Nel corso degli anni, infatti, gli attori sono cambiati e alcune delle amiche di Anna hanno lasciato Milano e dunque il cast della serie: “Il clima de Il Paradiso delle Signore è come in una famiglia. All’interno, con gli attori e tutta la troupe, siamo una famiglia. Io sono tornata ma la maggior parte delle amiche di Anna Imbriani è andata via, quindi il cast è cambiato. Io sono tornata da mamma, da donna matura. Mi sento esclusa perché colpevole, un senso di colpa potente e forte. Ma ho un compagno bellissimo, bravissimo, simpatico…”.

Giulia Vecchio, il Natale in famiglia

Giulia Vecchio è nata nel 1992 in provincia di Brindisi e ha capito di voler fare l’attrice nel corso di una gita a Siracusa, dove ha visitato il Teatro Greco. Si è diplomata presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano e ha frequentato diversi corsi di recitazione. Nel 2010 ha partecipato a Miss Italia, nonostante la sua grande passione sia sempre stato il cinema. Dal 2015 al 2017 ha rivestito il ruolo di Anna Imbriani ne Il Paradiso delle Signore, ruolo che l’ha resa nota al pubblico. Nel 2016 ha recitato nella seconda stagione di Tutto può succedere, nel 2018 ha partecipato a La TV delle ragazze di Serena Dandini e nel 2019 ha recitato in Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Una vita sullo schermo, dunque, ma non solo. Giulia Vecchio è legatissima alle sue origini e alla sua famiglia, come ha ricordato nel corso dell’intervista a “Il Caffè di Rai Uno”. L’attrice ha parlato di come la sua famiglia passi il momento speciale del Natale, uno dei più attesi dell’anno. La sua, infatti, è una famiglia eclettica: c’è chi canta, chi balla e chi racconta barzellette. Insomma, l’allegria non manca davvero mai e durante il Natale, il momento in cui tutti si ritrovano alla stessa tavola, c’è spazio solo per le risate e per la musica. A raccontarlo è stata proprio l’attrice: “La mia famiglia è un po’ di Brindisi un po’ di Santa Maria di Leuca. Mia nonna abita nel piazzale della stazione, il Natale si festeggia nella casetta di mia nonna. Vengono vicini, gente che non si conosce… È bellissimo. E tutti gli zii e cugini cantano, ballano la pizzica… Soprattutto se ci sono ospiti”.



