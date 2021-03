Giuliana, sorella Vera Gemma, cosa ne pensa di Jeda?/ “Per 10 anni fidanzata con un uomo più giovane, oggi…”

A supportare dall’Italia Vera Gemma nella sua avventura in Honduras, naufraga dell’Isola dei Famosi, è anche la sorella Giuliana, che dal padre ha preso in eredità l’importante nome. Sul suo conto si hanno pochissime notizie se non quelle trapelate dalla stessa Giuliana che ieri sera è intervenuta alla trasmissione di Barbara d’Urso, Live Non è la d’Urso, in collegamento, per commentare la storia d’amore della sorella Vera con il giovane Jeda. A differenza della sorella Vera, dal carattere sempre molto esuberante, Giuliana è apparsa visibilmente più pacata ma sempre pronta a prendere le sue difese qualora ce ne fosse bisogno.

Pur non amando particolarmente le luci dei riflettori, Giuliana Gemma ha lavorato nel mondo dello spettacolo e del cinema come rammenta il portale DiLei. Apprendiamo quindi che nel 1986 ha preso parte al Giffoni Film Festival proprio insieme a Vera anche se l’evento che le ha dato maggiore popolarità si è avuto poco più tardi quando nel 2013, sempre al fianco della sorella ha portato al medesimo festival un documentario sul padre dal titolo “Giuliano Gemma – Storia di un italiano”, nato dall’esigenza comune di ricordare il padre scomparso proprio nell’ottobre dello stesso anno.

GIULIANA, SORELLA VERA GEMMA: LA SUA VITA PRIVATA

Intervenuta in collegamento con il salotto serale di Barbara d’Urso, Giuliana Gemma, la sorella di Vera, si è espressa sul giovane compagno della naufraga, Jeda. Tra loro ci sono 28 anni di differenza ma anche Giuliana non sembra farsene un problema. “E’ un ragazzo molto carino, molto simpatico, in gamba, responsabile, devo dire, a me piace!”, ha esclamato. E parlando della questione legata alla differenza di età, la sorella di Vera ha commentato, prendendo come riferimento anche la propria esperienza personale: “Io non solo non ho nulla in contrario ma dai 35 ai 45 anni io sono stata per dieci anni con un ragazzo più giovane di me di 15 anni, io non capisco perché le persone ancora si stupiscano di questo. Adesso invece sto con un uomo di 15 anni di più”, ha svelato, snocciolando così un dettaglio inedito sulla sua vita privata. Nel corso della sua esperienza in Honduras, il figlio di Vera, Maximus che oggi ha 10 anni, trascorre il suo tempo tra la sua casa di Roma dove attualmente vive anche il compagno della madre, Jeda e la zia Giuliana.

