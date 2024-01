Giuliano, padre di Vera Gemma/ Chi era? “Mai retto il confronto con la sua bellezza”

Chi è Giuliano Gemma?

Giuliano Gemma, classe 1938, è il padre di Vera Gemma ed era anche un celebre attore e stuntman italiano. Giuliano ha lavorato sul set di oltre 100 film ed è stato il vincitore di numerosi e importantissimi premi tra cui: il David di Donatello, il premio al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary come miglior attore, il Globo d’oro, il Nastro d’argento e per tre volte il Premio Vittorio De Sica.

Vera Gemma è stata il frutto dell’amore tra l’attore e la prima moglie Natalia Roberti, ma da piccola Vera è stata anche un’attrice del film “Il grande attacco” (1978) in cui aveva recitato proprio a fianco al padre. La grande carriera cinematografica di Giuliano Gemma, era iniziata come stuntman ed è stata poi consolidata con grandi pellicole cinematografiche come “Una pistola per Ringo”, “Un dollaro bucato” e grandi collaborazioni tra cui quella con Bud Spencer nel film “Anche gli angeli mangiano fagioli” e quella col grande regista Dario Argento. Giuliano Gemma e Dario Argento si stimavano molto e avevano un grande rapporto d’amicizia, lo stesso che attualmente hanno le loro figlie: Vera Gemma e Asia Argento.

Com’è morto Giuliano Gemma e che rapporto aveva con la figlia Vera?

Il grande attore Giuliano Gemma è morto nel 2013, prima di quell’anno, aveva assistito ai due matrimoni della figlia Vera Gemma: quello con Jamil, ex campione di kung-fu (nel 2001) e quello con Henry Harris (padre di suo figlio Maximus), ma aveva anche visto la figlia, anima libera e fuori dagli schemi, diventare una grande artista.

Nel 2013, fu un arresto cardiaco, avvenuto dopo un grave incidente stradale, a portarlo via e dopo quell’anno Vera Gemma non fu più la stessa. La figlia del grande attore, a Verissimo, aveva dichiarato: “La sua morte fu uno dei più grandi traumi della mia vita, che mi rendo conto di dover ancora superare. A volte piango all’improvviso per questa cosa perché mi risale il trauma. È stato un padre assente in alcuni momenti, in altri invece molto presente. Non ho mai retto il confronto con la sua bellezza eppure l’ho amato tanto. Sono cresciuta sui set western”. Vera Gemma prima della morte del padre aveva girato un documentario sulla sua vita e sui suoi successi e grazie a quel progetto i due si riavvicinarono molto. A “Oggi è un altro giorno” Vera aveva anche rivelato: “Mio padre mi ha insegnato il valore dell’umiltà e anche che tutto ciò che ottieni, lo devi ottenere da sola e lavorando duramente”.

