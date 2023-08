Giuliano Simeone, infortunio choc in amichevole con l’Alaves/ Va via in ambulanza: gara annullata

Infortunio choc per Giuliano Simeone, figlio dell’allenatore Diego e fratello dell’attaccante Giovanni, durante un’amichevole tra il suo Alaves e il Burgos. Il classe 2002, come riportato da Itasportpress, dopo aver segnato la rete del 2-1 all’81’, ha subito un brutto fallo da dietro da un avversario, che lo ha messo ko. È stato evidente fin da subito la gravità del problema fisico in virtù della posizione innaturale che ha assunto la gamba.

DIRETTA/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 3-0): Fermin Lopez nuova star!

I medici del club spagnolo sono immediatamente intervenuti per prestare i primi soccorsi al calciatore, che successivamente è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Il direttore di gara ha deciso di sospendere anzitempo l’amichevole. Sia i compagni del giovane sia gli avversari sono infatti rimasti sconvolti da quanto accaduto. In tanti in queste ore stanno inviando a Giuliano Simeone sui social network dei messaggi di sostegno. È ciò di cui il ventenne ha bisogno, dato che l’esito degli esami strumentali è stato un fulmine a ciel sereno: dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco per molto tempo.

Karim Benzema all'Al Ittihad?/ Calciomercato, offerta monstre da 200 mln annui

Giuliano Simeone, infortunio choc in amichevole con l’Alaves: il comunicato del club

L’Alaves nelle scorse ore ha rivelato con un comunicato ufficiale che Giuliano Simeone ha riportato una frattura del perone e una lussazione della caviglia e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il giocatore verrà operato nelle prossime ore a Vitoria-Gasteiz dal dottor Mikel Sánchez. I tempi di recupero variano dai 6 agli 8 mesi. Un avvio di stagione drammatico dunque per il figlio del Cholo, che era arrivato al club di Liga soltanto poche settimane fa in prestito dall’Atletico Madrid. Doveva essere la stagione della consacrazione tra i grandi, ma l’appuntamento ora è rimandato.

Vinicius: cori razzisti Valencia-Real/ Video, brasiliano blocca il match, Ancelotti…

L’infortunio subito da Giuliano Simeone durante l’amichevole contro il Burgos, in cui era riuscito anche ad andare in rete, si è infatti confermato drammatico come era apparso fin dalle prime immagini. Per dare mostra delle sue qualità l’attaccante dovrà aspettare diversi mesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA