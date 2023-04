Giulio e Costanza, genitori Daniela e Loretta Goggi/ “Sognavano una figlia cantante”

Loretta Goggi ricorda i genitori Giulio e Costanza

Giulio e Costanza sono stati i genitori di Loretta Goggi e Daniela Goggi, le sorelle Goggi del piccolo schermo. Un rapporto speciale quello che le sorelle Goggi hanno vissuto con i genitori. Proprio Loretta Goggi, ospite del programma di interviste di Raffaella Carrà, si è sbottonata parlando della sua vita privata e della sua infanzia rivelando aneddoti sulla sua famiglia. Il nome Loretta è stato un’idea di papà Giulio come ha raccontato Loretta rivelando che la madre Costanza avrebbe voluto chiamarla Michela in onore a San Michele Arcangelo. A spuntarla alla fine è stato il padre Giulio! Loretta ha avuto la passione per la musica e il canto sin da piccola e non nasconde che i suoi genitori hanno assecondato questa cosa accompagnandola a soli 10 anni ad un provino per partecipare ad uno sceneggiato televisivo diretto da Anton Giulio Majano, “Sotto Processo”.

Un provino superato brillantemente da Loretta Goggi che, intervistata da Interviste Romane, ha raccontato: “mio papà probabilmente sognava di avere una figlia cantante. Poi invece la mia strada è stata quella della prosa, che mi portava via da mia mamma per tanti mesi. Mio padre non era tanto contento di questo, ma con il passare del tempo è stato orgogliosissimo. Credo comunque di averlo fatto contento della carriera che ho intrapreso”.

Loretta Goggi: “ho vissuto con i miei genitori Giulio e Costanza fino a 29 anni”

Il legame tra Loretta Goggi e Daniela Goggi con i genitori Giulio e Costanza è sempre stato fortissimo. Proprio la showgirl e giudice di Tale e Quale Show parlando della sua famiglia ha rivelato dalle pagine di Tiscali.ti: “fino a quando avevo 29 anni ho vissuto con i miei genitori. Poi ho traslocato a casa di mio marito. Oggi, alla veneranda età di 67 anni, posso dire di essere una donna libera che ha imparato a bastarsi, suo malgrado”.

La Goggi ha parlato anche della malattia di Mamma Costanza scomparsa nel 2014 dopo aver lottato a lungo contro la demenza senile. “Per un figlio è particolarmente difficile vedere il proprio genitore attraversarti con lo sguardo, senza sapere se in quel momento vede in te la bambina che ha cresciuto o una fastidiosa estranea” – ha raccontato Loretta Goggi dalle pagine di DiPiù precisando – “io e mia sorella Daniela siamo state le madri di nostra madre”.

