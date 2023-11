Giulio Fratini, fidanzato Elisabetta Gregoraci/ “Rivisti dopo due anni, era destino”

Domenica 26 novembre, Elisabetta Gregoraci sarà ospite di Verissimo insieme a suo padre Mario e a sua sorella Marzia per un’intervista di famiglia; la famiglia però non è al completo dato che oltre al figlio Nathan manca anche il fidanzato Giulio Fratini.

Dopo anni d’amore con Flavio Briatore e alcuni flirt tra cui quello con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore e la felicità che attendeva a braccia aperte da molti anni. Giulio Fratini, classe 1992, è un noto imprenditore fiorentino; proprietario del gruppo Ratti e specializzato nella produzione tessile, è stato inserito da Forbes nella lista degli imprenditori di maggior rilievo ma ambizioso da sempre, ha investito anche su hotel di lusso, bioenergia e abbigliamento. Fratini ha l’aria di un affascinante business man ma oltre alla carriera, il nuovo fidanzato della Gregoraci è noto anche per le sue precedenti relazioni sentimentali con Roberta Morise e Raffaella Fico. Dopo che sui social la relazione tra la showgirl e l’imprenditore è stata resa pubblica, molti hanno criticato la differenza d’età tra i due e alcuni di loro hanno anche rimarcato la costante presenza di Briatore nella vita della Gregoraci chiedendosi: “Chissà se Giulio sarà disposto ad accettarlo”.

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini e le critiche social

La notizia della nuova relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, emersa questa estate, è stata confermata pochi mesi dopo, sui social, dalla stessa showgirl, che in qualche modo ha cercato di tutelare il figlio Nathan da voci indiscrete: “Ci siamo conosciuti in treno, mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino.”

La showgirl aveva anche aggiunto: “Sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate quindi ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri”. Tra gli scatti di coppia presenti sui social emergono soprattutto quelli sul profilo Instagram di Giulio Fratini, che conta più di 30mila followers; sotto gli scatti di coppia postati dall’imprenditore, molti hanno scritto dei commenti rivolti alla maturità della Gregoraci e alla giovane età del nuovo fidanzato, eppure lui stesso sotto uno dei suoi post Instagram aveva evidenziato una preferenza volta alle donne dal carattere forte scrivendo: “Gli uomini controllano il mondo ma le donne controllano gli uomini”.

