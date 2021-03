Giulio Pretelli, fratello Pierpaolo/ Alessia Pellegrino, figlio in arrivo:”una cosa è capitata anche te”

Giulio Pretelli è il fratello di Pierpaolo Pretelli: nel casa del Grande Fratello Vip 2020 l’annuncio speciale “diventerò papà”. A sorpresa il fratello di Pierpaolo Pretelli ha condiviso la bellissima notizia dell’arrivo di un bebè. ” In questi 5 mesi mi sono capitate tante cose bellissime. Ho conosciuto Alessia. E ho una cosa molto importante che devo dirti e che non ti aspetti. Sono innamorato di Alessia Pellegrino. Lei ha perso il papà a 6 anni ed è molto responsabile. Mi è successa una cosa che è capitata anche a te!” – ha detto il fratello di Pierpaolo. La reazione dell’ex velino di Striscia La Notizia è stata davvero inaspettata: “divento zio!”, anche se Giulio ha precisato come in famiglia i genitori non l’abbiano presa proprio bene “mamma e papà non l’hanno presa bene inizialmente. Perché siamo giovani, io ho 21 anni e lei 20. Ma sono sicuro che ce la faremo”. Pierpaolo però è contentissimo della notizia: “per me sei ancora il fratellino. Questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere così. Se tu sei convinto io ti potrò dare tutti i suggerimenti e raccontarti la mia esperienza. Spero che tu sia lucido e penso che l’amore che dai a Leo potrai darlo anche a tuo figlio”.

Giulio Pretelli papà: il fratello di Pierpaolo e la fidanzata aspettano un figlio

Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo Pretelli proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha comunicato la bellissima notizia che diventerà papà. Prima Alfonso Signorini ha mostrato all’ex concorrente del GF VIP alcuni momenti del suo percorso nella casa precisando: “tu in questi mesi ci hai fatto vivere molte emozioni… ma ci hai anche insegnato cosa significa essere un fratello maggiore” con l’ex velino che ha sottolineato il suo rapporto speciale col fratello dicendo “per me è davvero importante essere un punto di riferimento per Giulio”.

A sorpresa poi viene chiamato in giardino dove ad aspettarlo c’è proprio Giulio per una comunicazione speciale: “mi sono innamorato e non vedo l’ora di fartela conoscere. Siamo tutti orgogliosi di te ma io sono qui per dirti una cosa… diventerai zio!”. La gioia di Pierpaolo è palpabile: “io sarò sempre qua per te e ti darò tutti i suggerimenti che vuoi, devi essere pronto ma so già che lo stesso amore che dai a Leo lo darai anche a tuo figlio”.



