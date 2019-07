Giulio Raselli/ Baci con Sabrina e prurito intimo… (Temptation Island)

Giulio Raselli è pronto per una nuova puntata di Temptation Island 2019 in veste di single e di “tentatore” della bella Sabrina Martinengo. I due si sono avvicinati molto in queste settimane anche se per molti la dama ha già perso la testa per lui che, invece, si limita a fare il suo dovere nel villaggio sardo. Il pubblico ne è convinto: Giulio non ha intenzione di avvicinarsi a Sabrina e la sta solo usando per mettersi in mostra ma questo la fermerà? Sembra proprio di no. Il nuovo promo di Temptation Island mostra la dama molto vicina al single ed ex corteggiatore di Giulia Cavaglià tanto che, in alcuni frame, la vediamo lanciatissima sul suo petto pronta a riempirlo di coccole e di baci. Tra i due ci sarà qualcosa di più serio nella nuova puntata? Sabrina si è già spinta oltre il limite seguendo Giulio negli appartamenti dei single ma sembra che ancora la situazione si possa salvare, Nicola permettendo. Giulio alla fine cederà alla passione oppure no?

GIULIO RASELLI VITTIMA DI UN “PRURITO” INTIMO DOPO TEMPTATION ISLAND?

In settimana Giulio Raselli si è fatto protagonista di un divertente caso nato da una delle storie pubblicate da lui sul suo profilo ma, soprattutto, da quello che ha fatto la mamma per lui. Secondo quanto ha raccontato il single sembra proprio che le cose per lui non vadano bene da quando è tornato dalla Sardegna e che a causa di un problemino intimo abbia chiamato la madre per avere una crema dal farmacista. Fin qua quasi tutto normale, visto che i fan hanno collegato il prurito a quello che potrebbe essere successo a Temptation Island, se non fosse che la madre gli ha portato una crema per donna e non per uomo. Lo stesso Giulio ha raccontato l’accaduto ai fan via social mostrando poi la crema comprata dalla madre spiegando che forse la madre non sa ancora bene come sia fatto suo figlio. Cosa è successo in Sardegna? I due “casi” sono legati oppure no?

GIULIO TRONISTA DOPO GIULIA E TEMPTATION ISLAND?

Giulio Raselli sarà un tronista della prossima edizione di Uomini e donne? I fan ormai se lo chiedono da quando il trono di Giulia Cavaglià è terminato e da quando lei gli ha preferito Manuel Galiano solo per lasciarlo (o lasciarsi) due settimane dopo con tanto di accuse via social. Raffaella Mennoia ha già invitato le coppie scoppiate a prendere parte alla prossima edizione di Uomini e donne per spiegare quello che è successo e i fan di Giulio sperano tanto di vedere il loro amato corteggiatore, e ora single, seduto sul trono pronto a guardare Giulia e Manuel arrampicarsi sugli specchi, ma se così non fosse? Giulio ha conquistato altri punti partecipando a Temptation Island e per lui la strada verso Uomini e donne sembra proprio in discesa, i fan saranno accontentati?



© RIPRODUZIONE RISERVATA