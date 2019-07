Giulio Raselli “bruciore intimo”/ Pomata epic fail, è “ricordo” da Temptation Island?

Una gaffe “piccante” di Giulio Raselli scatena fantasie e voci sull’ultima edizione di Temptation Island 2019. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato nelle Instagram Stories di aver avuto un’irritazione alle parti intime. Il giovane piemontese, non scelto da Giulia Cavaglia, ha raccontato anche di aver chiesto alla madre di comprargli qualcosa per alleviare il fastidio, ma la donna – ha aggiunto abbastanza divertito – è tornata a casa con una crema vaginale. Ma visto che ultimamente sta facendo parlare di sé per la sua nuova esperienza televisiva, visto che sembra aver conquistato Sabrina, la fidanzata di Nicola, in molti si sono chiesti se questo problema “intimo” abbia qualcosa a che fare con il suo percorso nel reality. Intanto la confessione “piccante” fatta su Instagram sta facendo il giro dei social, dove cresce la curiosità in merito a quanto accaduto con la 42enne. I due sembrano molto vicini e pare che lei gli abbia fatto una proposta choc…

GIULIO RASELLI, VIDEO GAFFE “HOT” SU INSTAGRAM

Un irritazione alle parti intime, un bruciore e una richiesta alla madre, che però ha portato a Giulio Raselli una crema vaginale. «Io credo che mia madre non abbia ancora capito esattamente come sia fatto suo figlio», ha scherzato il 30enne piemontese. Ai fan mostra una nota crema contro il prurito vaginale e poi fa un’altra battuta: «Ciao, sono Giorgio e metto la crema per la pa..ta». Perché si è chiamato Giorgio? Questo è il nome che un settimanale gli ha affibbiato, sbagliando. Ma questa è un’altra storia… Di fatto i follower del tentatore di Temptation Island sono andati oltre con le loro supposizioni, ipotizzando che questo bruciore intimo abbia qualcosa a che fare con Sabrina, la fidanzata di Nicola. Ma non sappiamo ancora come è andata a finire nel reality… Se comunque vi siete persi la gaffe hot di Giulio Raselli, ecco il video che sta rimbalzando sui social.





