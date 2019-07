GIULIO RASELLI/ Sabrina perde la testa, proposta choc a Temptation Island

Giulio Raselli sta riuscendo alla grande nel ruolo di tentatore a Temptation Island 2019 dove sta facendo perdere la testa a Sabrina, la fidanzata di Nicola. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete la non scelta di Giulia Cavaglià sarà tra gli indiscussi protagonisti della terza puntata in onda lunedì 8 luglio 2019 in prima serata su Canale 5. Durante la puntata Sabrina Martinengo, fidanzata di Nicola Tedde, sarà molto vicina al single Giulio fino ad arrivare a fargli una proposta choc. “Sabrina, fidanzata con Nicola, di 12 anni più giovane di lei, arriva a una proposta choc che riguarda il single Giulio” si legge sul settimanale Uomini e Donne Magazine uscito questa settimana. Di cosa si tratta?

Sabrina Martinengo e Giulio Raselli: proposta choc a Temptation Island

Ebbene sì, una proposta choc è in arrivo a Temptation Island 2019. Protagonista sarà Sabrina, la la 42enne piemontese fidanzata con Nicola Tedde. La donna non ha mai nascosto di essere interessata a dei ragazzi più giovani di lei; Nicola, infatti, ha dodici anni meno di lei, ma all’interno del villaggio Sabrina ha subito mostrato interesse per il tentatore Giulio Raselli, volto noto del pubblico di Canale 5 visto che ha quest’anno si è fatto conoscere ed apprezzare durante il trono di Giulia Cavaglià. Sta di fatto che Sabrina ha puntato letteralmente il bel Giulio al punto da arrivare a fargli una proposta definita choc dalla produzione.

Giulio Raselli tronista a Uomini e Donne?

Intanto sui social Giulio Raselli ha commentato una delle ultime foto pubblicate da Raffaella Mennoia. L’autrice di diversi programmi di Maria De Filippi ha pubblicato un selfie in costume accompagnato dalla didascalia: “Quando viene la navicella a riprendermi? #lavorolavoro #basta #cast”” riferendosi ai cast in corso per la prossima edizione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del dating show di Canale 5 ha commentato scrivendo: “Solo? Bella Raffa un abbraccio”. Parole semplici, che però hanno fatto scatenare i tantissimi fan del programma che a gran voce vorrebbero proprio il ritorno di Giulio nelle vesti di tronista della prossima edizione. Sarà davvero così?



