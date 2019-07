GIULIO RASELLI/ Preoccupa i fan: “Vado al pronto soccorso…” (Temptation Island)

L’esperienza a Temptation Island di Giulio Raselli si è ormai conclusa. Le registrazioni del programma sono terminate pochi giorni fa, e Giulio Raselli ha fatto appena in tempo a prendere parte all’ultima puntata. L’ex corteggiatore di Uomini e donne, infatti, è finito al pronto soccorso dopo una corsetta fatta sotto il sole. “Pronto soccorso” si fa per dire: il senso della storia, che ha fatto preoccupare i fan, è che per il troppo caldo è stato costretto a ritirarsi. Lo ha precisato subito dopo: “Ragazzi – queste le sue parole – sto benissimo! Giuro! Ho solamente detto ‘pronto soccorso’ perché essendoci 54 °C dopo 4 minuti e mezzo di corsa mi son lanciato a casa perché non ce la facevo più”. Non è successo niente, dunque: Giulio sta benissimo ed è pronto a ripercorrere con i fan, anche questa sera, la sua esperienza a Temptation Island. Il bel Raselli avrebbe conquistato Sabrina Martinego, dopo il “no” incassato da Giulia Cavaglià in un altro luogo, in altre circostanze. Giulio ha saputo imporsi e piacere a tutti grazie al suo garbo e alla sua gentilezza, oltre a una certa attitudine a stare davanti alle telecamere.

Il messaggio allarmante di Giulio Raselli

Giulio Raselli, insomma, sta benissimo. Non sappiamo ancora come sia andata a finire con Sabrina, se cioè l’abbia o meno conquistata; sicuramente, però, ha conquistato il suo pubblico. I suoi follower su Instagram sono aumentati, come sono aumentate le persone che si preoccupano per lui. Dopo il messaggio allarmante, infatti, è stato letteralmente bombardato di commenti di gente che gli chiedeva come stesse. Risposta: tutto bene. Ha solo omesso di inserire una faccina, che magari avrebbe aiutato a comprenderne il senso. In generale, Giulio appare piuttosto sereno. Ha archiviato l’esperienza negativa di Uomini e donne, inclusi certi atteggiamenti eccessivi che avrebbe avuto all’interno del programma. E’ possibile che Maria De Filippi lo richiami a fare il tronista, visto il rifiuto di Giulia che risale ormai alla scorsa stagione. Per ora, comunque, nessuna indiscrezione.

Chi è Giulio Raselli

Giulio Raselli è nato nel 1990 a Valenza, in provincia di Alessandria. Ama molto lo sport, e in passato ha tentato di emergere nel mondo del basket. Purtroppo non ha avuto molto successo: per questo (oltre che per motivi economici), ha deciso di lavorare nella gioielleria di famiglia. La Seven Jewels – questo il nome dell’azienda – realizza anche anelli, bracciali e collane su misura. In generale, dunque, è un imprenditore del settore orafo, essendo diventato il titolare. Raselli ha contribuito a portare il marchio alla ribalta, avviando collaborazioni con altri brand e personaggi noti (primo fra tutti Fabrizio Corona). Contestualmente, è sbarcato in televisione per corteggiare Giulia Cavaglià e Angela Nasti, che ha ammaliato grazie alla sua bellezza.



