Giulio Raselli, siparietto con Mastroianni/ Foto “la crema è stata rinfrescante…”

Giulio Raselli infiamma i social. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, attualmente protagonista di Temptation Island 2019 dove sta facendo girare la testa a Sabrina, è sempre più seguito su Instagram dove sfoggia il suo fisico prestante portando a casa tantissimi like e complimenti. L’ultimo post condiviso, in particoare, è accompagnato da una frase ironica che, però, ha scatenato i commenti dei followers tra i quali anche quello dell’ex tronista Luigi Mastroianni. “La crema in effetti è stata rinfrescante”, ha scritto Raselli regalando ai suoi seguaci una foto in cui sfoggia la sua bellezza. “Spalmata bene?“, chiede Mastroianni. “Sì, con l’indice”, risponde Giulio. Una frase ironica con cui Raselli ha vouto chiudere la polemica che si era scatenata pochi giorni fa per la crema vaginale.

GIULIO RASELLI TRA CREME E COMMENTI SU GIULIA CAVAGLIA’

Quello che sta vivendo Giulio Raselli è un momento di grande popolarità. Dopo averlo conosciuto come corteggiatore e aver apprezzato la sua schiettezza, i followers amano l’ironia che utilizza sui social. Nonostante le gaffe a cui va incontro, infatti, Giulio non rinuncia neanche su Instagram a divertirsi e a divertire i followers. Tuttavia, c’è chi ancora associa il suo nome a quello di Giulia Cavaglià. “Ma qualcuno a caso non si mangia le mani?? Mannaggia mannaggia… Ma quanto sei bello”, scrive in particolare una fan facendo implicitamente riferimento all’ex tronista. Domanda, a cui, Giulio ha evitato di rispondere. Il capitolo Giulia, infatti, è ormai chiuso. Raselli si sta godendo la popolarità raggiunta sia con Uomini e Donne che con Temptation Island e, grazie all’ironia che sta dimostrando di avere, potrebbe convincere la redazione del programma di Maria De Filippi a regalargli il trono.





